GF Vip, Raimondo Todaro si confessa (inaspettatamente) su Francesca Tocca

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Al Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro si racconta, parlando del rapporto con l’ormai ex Francesca Tocca. I due ballerini sono stati legati per moltissimi anni e hanno avuto una figlia Jasmine. Solo di recente però avevano svelato di essersi separati, scambiandosi anche alcune frecciatine durante le interviste.

La confessione di Raimondo Todaro su Francesca Tocca

Nonostante ciò, almeno a giudicare dalle parole di Raimondo Todaro, sembra che i rapporti con l’ex compagna siano tornati sereni. Durante una conversazione con Nicolò Brigante, l’ex ballerino di Ballando con le Stelle e Amici ha parlato del suo rapporto con Francesca Tocca. Raimondo ha spiegato di aver fatto di tutto per salvare la loro coppia, ma dopo vari tentativi le loro strade – almeno sentimentali – si sarebbero divise.

“Io mi sono lasciato due volte – ha rivelato -. Noi ci siamo sposati nel 2014. Ci siamo lasciati a fine 2019. Siamo stati quasi due anni, un anno e mezzo separati. Poi ci abbiamo riprovato. Siamo stati insieme altri tre anni. Poi ci siamo rilasciati, novembre 2024. Però io ti posso dire che… vado molto d’accordo. Lei è una persona fantastica. Poi ho la serenità di dire che ci ho provato, capito? Perché io dopo due anni di rimettermi insieme… E stai altri tre anni. Abbiamo fatto il massimo”.

Todaro ha anche confermato di avere una nuova relazione. L’identità della fidanzata del ballerino e concorrente del GF Vip per ora è ancora segreta, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbe una famosa tiktoker nel settore del fitness.

Le accuse di Francesca Tocca contro Raimondo Todaro

Le parole di Raimondo Todaro colpiscono, soprattutto perché in pochi si aspettavano frasi di questo tipo nei confronti dell’ex moglie. Nell’ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin infatti la ballerina aveva lanciato alcune frecciatine all’ex marito, senza nascondere la delusione per il modo in cui si era conclusa la loro relazione.

“Raimondo ha tradito la mia fiducia più di una volta – aveva spiegato la Tocca a Verissimo -. Se manchi di rispetto e fai cose per cui non posso più avere fiducia in te, ma nonostante questo io provo ad andare avanti, è normale che a volte non mi trovi felice, però non fai nulla per cambiare la situazione”.

La ballerina di Amici di Maria De Filippi aveva poi rivelato di aver sofferto molto per la loro separazione: “Quando ci siamo lasciati per me l’amore non era finito – aveva chiarito -. Le cose non andavano bene, ma pensavo che avremmo superato una nuova crisi. Poi ho scoperto delle cose. Non credo che lui abbia fatto il massimo. Io mi sento di dire che ho fatto il massimo”.

Francesca non aveva nascosto di essere rimasta sorpresa di fronte alla notizia di una nuova relazione dell’ex marito, dopo il loro addio. “Mi ha tanto delusa, ho scoperto degli errori e delle bugie. In passato anche io gli ho mancato di rispetto. Quando ci siamo lasciati, mi sono frequentata per mesi con un altro ragazzo. E non è una cosa bella dopo una relazione così lunga. Però anche in quell’occasione avevo i miei motivi. In quel momento ero molto ferita”.