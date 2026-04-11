Ascolti tv del 10 aprile, Bianca Guaccero sfida Ilary Blasi

Ilary Blasi ha condotto il GF Vip su Canale 5 e si è scontrata con Bianca Guaccero su Rai 1 con "Dalla strada al palco": tutti i dati di ascolto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Venerdì sera in tv è andata in scena la sfida tra due regine del piccolo schermo. Su Canale 5 Ilary Blasi ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello Vip che ha perso Adriana Volpe. Mentre su Rai 1 è tornata Bianca Guaccero che, insieme a Carlo Conti, Mara Venier e Nino Frassica, ha condotto Dalla strada al palco.

Dunque, Ilary Blasi è stata messa ancora una volta alla prova, poiché il suo GF Vip si è scontrato con uno dei grande show di Rai 1 Dalla strada al palco che ha debuttato con due ospiti super star, Placido Domingo e Fiorella Mannoia.

Su Rai 2 è andato in onda Delitti in Paradiso, mentre su Rai 3 è stato trasmesso il film La casa di Ninetta. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado in cui si è parlato del giallo di Campobasso e del delitto di Garlasco. Mentre su Italia 1 è andato in onda Aquaman e il regno perduto. Su La7 abbiamo ritrovato Propaganda Live.

Mentre nell’access prime time si è ripetuta la sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 10 aprile