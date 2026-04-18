Ascolti tv del 17 aprile, Ilary Blasi e Bianca Guaccero: continua la sfida

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Ogni volta che Ilary Blasi va in onda con il Grande Fratello Vip si trova ad affrontare una concorrenza spietata. Così è accaduto anche per la puntata del venerdì sera.

Mentre infatti su Canale 5 Ilary Blasi conduceva il GF Vip, su Rai 1 Bianca Guaccero, Carlo Conti, Mara Venier e Nino Frassica presentavano lo show Dalla strada al palco con ospiti speciali come Alex Britti e i Gipsy Kings by Andrè Reyes.

Su Rai 2 è andata in onda la fiction Delitti in Paradiso e su Rai 3 il documentario Vespucci Il viaggio più lungo. Su Rete 4 l’appuntamento è stato con Quarto Grado dove si è parlato del caso di Garlasco e del giallo delle avvelenate di Campobasso. Mentre Italia 1 ha trasmesso il film Spider-Man: Homecoming. E La7 ha proposto Propaganda Live.

Nell’access prime time, come sempre, Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna si contendono il primato dello share.

Gli ascolti del 17 aprile, prima serata: vince il Grande Fratello Vip (ma di poco)

Nella serata di ieri, venerdì 17 aprile 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco Special interessa 2.338.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.968.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 888.000 spettatori pari al 4.9% e Oltre il Paradiso 790.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Spider-Man – Homecoming incolla davanti al video 781.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Vespucci – Il Viaggio più Lungo segna 678.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.185.000 spettatori (9.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 893.000 spettatori e il 6.9%. Su Tv8 MasterChef ottiene 380.000 spettatori (2.8%), mentre sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.071.000 spettatori con il 6.1%.

Access Prime Time, i dati del 17 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.084.000 spettatori (22.9%) e Affari Tuoi arriva a 4.552.000 spettatori (23.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.629.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.623.000 spettatori pari al 23.8%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 574.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.062.000 spettatori (5.6%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.050.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.450.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 962.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 794.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.711.000 spettatori (8.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 364.000 spettatori e l’1.9% e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 1.071.000 spettatori con il 2.4%.

Preserale, dati del 17 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.773.000 spettatori pari al 25.2%, mentre L’Eredità coinvolge 4.154.000 spettatori pari al 29.2%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.679.000 spettatori (17.3%), mentre Avanti un Altro convince 2.316.000 spettatori (18.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (333.000 – 3.5%), F.B.I. conquista 409.000 spettatori con il 3.3% nel primo episodio e 540.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio.

Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (299.000 – 2.9%), Studio Aperto Mag sigla 298.000 spettatori (2.5%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 517.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.018.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 871.000 spettatori (5.4%) e Kong – Con la Testa tra le Nuovole sigla 837.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 10 Minuti interessa 895.000 spettatori (6.4%), mentre La Promessa intrattiene 1.026.000 spettatori (6.3%).

Su La7 Ignoto X raduna 208.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 266.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (203.000 – 2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 577.000 spettatori con il 3.7%.