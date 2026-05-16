Ascolti tv del 15 maggio, Ilary Blasi contro le cover di Sanremo

Ilary Blasi ha condotto al semifinale del Grande Fratello Vip su Canale 5 e si è scontrata con MilleeunaCover Sanremo su Rai 1: tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Ilary Blasi è stata la protagonista televisiva di venerdì 15 maggio. Infatti, ha condotto su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello Vip.

Rai 1 ha risposto con il programma musicale MilleeunaCover Sanremo che ripercorre le cover presentate al Festival dal 2015, in attesa di vedere la finale dell’Eurovision 2026.

Su Rai 3 è andato in onda il film francese, Un colpo di fortuna, e su Rai 2 è tornato l’appuntamento con Ore 14 Sera. Italia 1 ha trasmesso The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, mentre su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato del delitto di Garlasco con con tutti gli ultimi aggiornamenti relativi all’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi.

Nell’access prime time Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi vuole consolidarsi in vetta, anche perché salta la puntata di sabato 16 maggio. Ma Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 continua a dargli del filo da torcere.

Prima serata, i dati del 15 maggio

Nella serata di ieri, venerdì 15 maggio 2026, su Rai1 MilleunaCover Sanremo interessa 1.850.000 spettatori pari al 12.8% di share.

Un buon risultato, che non riesce però a scalzare la prima serata di Ilary Blasi. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 2.058.000 spettatori con uno share del 17.6% e aggiudicandosi il record di ascolti. Su Rai2, invece, Ore 14 Sera intrattiene 1.071.000 spettatori pari all’8.5%.

Su Italia1 The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro incolla davanti al video 842.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Un colpo di fortuna segna 635.000 spettatori (3.5%).

Su Rete4 Quarto Grado totalizza 946.000 spettatori (7.5%). Su La7 Propaganda Live raggiunge invece 815.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 il Tennis ottiene 1.425.000 spettatori pari al 7.5% dalle 21.52 alle 22.14 e 849.000 spettatori (5%) dalle 22.15 alle 22.56. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 895.000 spettatori con il 5%.

Access Prime Time, De Martino batte Gerry Scotti

Nell’access prime time Affari Tuoi con Stefano De Martino vince la sfida contro La Ruota della Fortuna. Il game show di Rai1 arriva a 4.345.000 spettatori con il 21.4% di share, mentre su Canale5 il programma condotto da Gerry Scotti raccoglie 4.150.000 spettatori pari al 20.4%, dopo Gira La Ruota della Fortuna che registra 3.482.000 spettatori (17.8%).

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.731.000 spettatori (19.7%). Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 496.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 939.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 936.000 spettatori (4.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.311.000 spettatori (6.4%).

Su Tv8 gli Internazionali d’Italia con la semifinale Sinner-Medvedev dominano tra le reti minori: il match, in onda dalle 19.15 alle 21.51 prima della sospensione per pioggia, conquista 1.789.000 spettatori e il 9.8% di share.

Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.344.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 827.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 704.000 spettatori con il 3.5% nella seconda parte.

I dati degli ascolti del preserale

Nel preserale L’Eredità domina la fascia con 3.930.000 spettatori e il 24.9% di share. Il game show di Rai1 supera nettamente Avanti un Altro su Canale5, che convince 2.329.000 spettatori pari al 16.2%.

Nel dettaglio, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.979.000 spettatori pari al 23.4%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.636.000 spettatori (14.6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (330.000 – 2.9%), F.B.I. conquista 390.000 spettatori con il 2.8% nel primo episodio e 489.000 spettatori con il 2.9% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (357.000 – 3%), Studio Aperto Mag sigla 305.000 spettatori (2.2%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 525.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.966.000 spettatori (12.4%). A seguire Blob segna 933.000 spettatori (5.4%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 784.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti interessa 838.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 950.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 259.000 spettatori pari all’1.9%.