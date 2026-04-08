Ascolti tv del 7 aprile, Francesca Fagnani è pronta a graffiare Ilary Blasi

Francesca Fagnani è tornata su Rai 2 con "Belve" e si è scontrata con Ilary Blasi che ha condotto su Canale 5 il GF Vip: tutti gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Francesca Fagnani

Serata televisiva agguerrita quella di martedì 7 aprile. Archiviati i programmi a tema pasquale, su Rai 2 è tornata Francesca Fagnani con Belve.

La Fagnani ha scelto ospiti di grande carisma per il debutto di stagione, da Micaela Ramazzotti ad Amanda Lear. La conduttrice era consapevole della grande sfida che ha dovuto affrontare. Infatti, su Canale 5 Ilary Blasi ha condotto il Grande Fratello Vip. Anche se questa non ha mai ottenuto il podio degli ascolti tv.

Intanto, Rai 1 ha mandato in onda uno dei suoi cavalli di battaglia, Il commissario Montalbano, l’unica fiction che in replica riesce a ottenere ascolti da favola. Su Rai 3 è tornato FarWest. Italia 1 ha trasmesso Le Iene presentano: Inside e su Rete 4 l’appuntamento è stato con È sempre cartabianca. La7 ha mandato in onda DiMartedì.

Nell’access prime time la rivalità tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 è proseguita come sempre.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 7 aprile