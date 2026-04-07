La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiede scusa: “Si può sbagliare”. Samira sorpresa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La puntata del 7 aprile de La Ruota della Fortuna si apre con le parole di un Gerry Scotti provato che chiede scusa per una frase pronunciata qualche giorno fa in una puntata dello show. Delle scuse, e un lungo discorso, che hanno sorpreso anche Samira Lui che, dopo essere scesa dalle scale, ha scoperto cosa era accaduto.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiede scusa

Ma partiamo dall’antefatto. Qualche giorno fa, nel corso di una puntata de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti aveva avuto uno scambio di battute con la concorrente Alessia da Arco. La donna aveva raccontato di essere una insegnante di italiano, storia e geografia. “Ma al momento impegnata nel sostegno”, aveva chiarito.

Di fronte a questa affermazione Scotti aveva parlato della situazione degli insegnanti in Italia costretti ad “accettare quello che passa il convento”. Le parole di Gerry avevano acceso le polemiche, causando la reazione di diverse associazioni, fra cui l’APS Asperger. La presidente Marie Helene Benedetti aveva infatti firmato una lettera in cui accusava Scotti di avere normalizzato una situazione allarmante in Italia, sminuendo inoltre il valore del sostegno per realizzare un percorso di inclusione a scuola.

In seguito alla bufera mediatica, il conduttore aveva replicato sui social, scrivendo un messaggio di scuse. “Chiedo scusa per le mie parole, sicuramente superficiali e riferite alla situazione dei giovani insegnanti in Italia – aveva spiegato -. Non intendevo mancare di rispetto alla funzione degli insegnanti di sostegno né ai ragazzi che ne hanno bisogno insieme alle loro famiglie”.

A distanza di tempo, Gerry Scotti ha voluto chiarire nuovamente la sua posizione, chiedendo scusa per quanto accaduto. Il suo discorso è arrivato in apertura, totalmente a sorpresa, tanto che Samira Lui ha atteso un po’ prima di scendere le scale ed esibirsi nel consueto balletto.

“Due settimane fa ho sbagliato – ha esordito Gerry -, usando male una parola legata agli insegnanti di sostegno. Questa cosa ha creato offesa nei confronti di persone che hanno bisogno dell’attività di sostegno. Non sono abituato nella vita a nascondermi – ha aggiunto -. Vi chiedo scusa per la mia ignoranza e per la mia leggerezza. Stavo mettendo in luce soltanto il fatto che secondo me va messa grande attenzione nella scelta degli insegnanti di sostegno, tutto qui. Si può sbagliare e io lo ammetto”.

Una grande prova di umanità e di umiltà da parte del conduttore che poco dopo ha introdotto Samira Lui. La showgirl ha raggiunto il tabellone, mostrandosi sorpresa per il discorso di Gerry.

“Siamo andati un po’ lunghi perché dovevo dire alcune cose. Samira hai sentito?”, gli ha chiesto il presentatore e lui ha affermato di “sì”.

Miriam è la nuova campionessa

E la partita? Come sempre La Ruota della Fortuna ha regalato colpi di scena e una sfida sempre accesa fra i tre concorrenti. La campionessa Pasqua ha dominato la partita, fra fortuna e risposte veloci. Non è andata così bene a Claudio, colpito dalla sfortuna, fra “passa” e jackpot mancati. Alla fine a spuntarla è stata Miriam che ha accumulato un montepremi di 15mila euro.

Alla Ruota delle Meraviglie la nuova campionessa è riuscita ad accendere ben due buste. Dopo aver aperto quella da 5mila euro ha scelto di rischiare, riuscendo a vincere altri 15mila euro, per un totale di 30mila euro vinti.