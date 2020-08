8 benefici di cui ti accorgerai subito se smetti di bere il caffè

editato in: da

Buono e per molti aspetti anche valido alleato della salute, con il suo aroma unico il caffè è la bevanda più amata dagli italiani. Ma sempre più persone, per problemi di acidosi, tachicardia o disturbi del sonno, provano a sostituirlo nella loro dieta a favore di altre bevande come tè verde o tisane. Provano, appunto. Perché liberarsi dell’ ‘oro nero’ nostrano non è semplice. “Innanzitutto perché dà dipendenza”, dice la dott.ssa Marilù Mengoni, nutrizionista e psicologa, ideatrice del metodo Psicoalimentazione. “Per provare questa affermazione basta astenersi dal suo consumo per 2-3 giorni: il risultato è uno stato di letargia, disturbi dell’umore, a volte anche mal di testa e altre sintomatologie che scompaiono non appena se ne assume una tazzina”.

Ecco quindi alcuni trucchi per “dichiarare la propria indipendenza” al caffè

“Inizia gradualmente a ridurre il numero di tazzine di caffè al giorno”, consiglia la dott.ssa Mengoni. “Se, per fare un esempio, ne consumi 4, per 2 settimane passa a 3, quindi a 2 per altre 2 settimane e, trascorso questo mese, inizia con 1. Se già ne prendi solo una, consumala al mattino (preferibilmente biologico), allungando il caffè con un po’ d’acqua”. La diluizione perfetta? “Per 2 settimane diluisci 1⁄3 di acqua e 2⁄3 di caffè; per altre 2 settimane 2⁄3 di acqua e 1⁄3 di caffè”.

Come limitare gli effetti collaterali da astinenza

A questo punto sei pronta per il passaggio successivo: quello di smettere di bere caffè. “Per limitare i sintomi – suggerisce l’esperta – prepara un caffè, mettilo in una tazzina, inzuppaci indice e medio e umettati con questo le labbra (in modo che ti arrivi in “dose omeopatica”) 3-4 volte al giorno, e inizia la giornata bevendo, al posto del caffè, un bicchiere di acqua tiepida con mezzo limone spremuto dentro (per circa tre settimane). Se sei abituata a sorseggiare la bevanda colorata, allora preparati un orzo, oppure un “caffè” di cicoria, in modo da ingannare la vista.

I sintomi da astinenza per alcuni possono durare a lungo, ma se riesci a resistere per almeno un mese vedrai che differenza!”, assicura la dott.ssa Mengoni.

Gli 8 benefici che noterai se rinunci al caffè