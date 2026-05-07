Fondi di caffè, come fare un fertilizzante e per quali piante è adatto

Ecco come preparare un fertilizzante ai fondi di caffè, per quali piante possiamo usare e quando invece è meglio evitarlo

iStock Fondi di caffè

Ogni mattina, le nostre caffettiere producono lo stesso piccolo “rifiuto”: i fondi di caffè scuri e umidi che finiscono nei rifiuti organici. E ogni tanto ci viene il dubbio: ma non sarebbe meglio darli alle piante? La risposta breve è sì, ma con qualche distinguo importante. Capire come adoperarli, su quali piante e in che dosi è importante: vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

I fondi di caffè sono davvero un fertilizzante?

Partiamo dalla domanda da un milione: ma davvero le piante “si nutrono” di fondi di caffè? I fondi contengono sostanza organica e una certa quantità di nutrienti, soprattutto azoto, ma anche fosforo, potassio e qualche microelemento come magnesio e rame, e nel tempo questi elementi vengono rilasciati nel terreno quando i fondi si decompongono.

Il punto è proprio questo: parliamo di un rilascio lento e leggero, quindi non un concime immediato, dove i nutrienti sono dosati e subito disponibili. La stessa Royal Horticultural Society inglese, una delle istituzioni più autorevoli nel settore, li classifica come una fonte di nutrienti di livello basso e di materia organica, quindi possono dare una mano per migliorare il terreno, ma non vanno mai pensati come sostituti di un concime.

C’è poi un mito molto diffuso da sfatare. Gran parte dell’acidità del caffè finisce nella tazzina durante l’estrazione: quel che resta nei fondi è sostanzialmente neutro, o lievemente acido. Anche su questo punto le evidenze scientifiche sono chiare: la Washington State University Extension ha precisato che non si può dare per scontato che i fondi acidifichino il compost, perché il pH cambia molto durante il processo di decomposizione.

Come preparare un fertilizzante con i fondi di caffè

Il metodo più sicuro prevede di aggiungere i fondi del caffè al compost domestico. Se abbiamo una compostiera, anche piccola, da balcone, basta mettere dentro i fondi insieme ai consueti scarti di cucina e a una buona dose di materiali come foglie secche, paglia, rametti triturati, cartone non plastificato, in modo tale che tutto si decomponga bene senza ammuffire.

I fondi di caffè non dovrebbero mai superare il 20% circa del volume totale del compost: in dosi troppo alte i fondi possono diventare fitotossici e danneggiare le piante invece che aiutarle.

In alternativa, possiamo usarli in modo diretto, ma con qualche cautela in più. Prima di tutto vanno sempre asciugati: dopo aver fatto la moka stendiamoli su un piatto, lasciamoli un giorno o due all’aria, e solo quando sono ben secchi e sbriciolati possiamo usarli. Poi distribuiamone uno strato sottile sul terreno alla base della pianta, mescolandoli leggermente al primo centimetro di terriccio con un piccolo rastrellino o con le dita. Mai depositarli in cumuli, mai usarli umidi e densi: una volta asciugati formerebbero quella crosta dura e impermeabile che blocca aria e acqua, ottenendo l’esatto contrario di quello che vorremmo.

Esiste anche un terzo metodo: l’infuso. Si mettono due cucchiai di fondi in un litro d’acqua, si lascia riposare una notte intera, si filtra con un colino e si usa come acqua di annaffiatura ogni due o tre settimane.

Per quali piante sono più adatti

La regola fondamentale resta sempre la stessa: i fondi di caffè vanno bene per le piante che amano terreni ricchi di sostanza organica, ben strutturati e leggermente acidi.

Tra i nomi su cui possiamo contare: azalee, camelie, rododendri, ortensie, mirtilli. Sono tutte piante che gradiscono un substrato ricco e con pH tendente all’acido, e i fondi di caffè inseriti nel loro terreno (o aggiunti come ammendante via compost) le aiutano a mantenere quel tipo di ambiente. Anche le rose, in dosi moderate, possono trarne beneficio: gradiscono il rilascio lento di azoto e la struttura più soffice del terreno.

Per le piante da orto il discorso è un pochino più sfumato. Su esemplari adulti e su terreni ben drenati, i fondi compostati possono dare una mano a pomodori, peperoni, zucchine: aiutano la struttura del suolo, attirano i lombrichi (i nostri migliori alleati nel terreno). Ma sempre compostati, non freschi: questa distinzione, come vedremo a breve, è importante.

Piante su cui è meglio evitarli

Ci sono piante e situazioni in cui i fondi di caffè non vanno proprio usati, o in misura davvero minore rispetto ad altre, come semi, piantine giovani, talee in radicazione. Il problema è la caffeina residua e altri composti presenti nei fondi, che hanno un effetto inibitorio sulla germinazione e sullo sviluppo iniziale.

Evitiamo di ricorrere a questo trucco anche con le piante che amano i terreni alcalini, asciutti e poveri di sostanza organica, quindi tutta la grande famiglia delle aromatiche mediterranee: lavanda, rosmarino, salvia, timo, origano. Sono piante che si sono evolute su suoli sassosi, drenanti, e dare loro fondi di caffè equivale a creare un ambiente troppo ricco e troppo umido. Stesso ragionamento per ulivi e per la grande famiglia delle succulente: cactus, agavi, piante grasse in genere. Su queste, meglio lasciar perdere del tutto.

Errori da evitare con i fondi di caffè

Per chiudere, vediamo i principali errori che facciamo più spesso. Il primo, già menzionato, è esagerare con le quantità: poco e spesso è sempre meglio di tanto e tutto in una volta. Il secondo è lasciarli umidi, ammucchiati, o usarli come pacciamatura spessa sopra il terreno: la crosta che soffoca le radici.

Altro errore da evitare è quello di pensare che siano un concime completo. Non lo sono, e sostituirli al fertilizzante normale ci porta a sottoalimentare le piante. Funzionano come complemento, non come alternativa. Da evitare anche l’uso su piante che stanno già soffrendo, sperando che si riprendano. I fondi di caffè non risolvono problemi (parassiti, marciumi, carenze idriche), e se la pianta sta male è meglio capire prima il vero motivo. Per chiudere i nostri consigli, una piccola finezza per chi composta: meglio lasciar raffreddare i fondi prima di aggiungerli. Il calore può infastidire i microrganismi utili che stanno lavorando dentro la compostiera.