Frasi per dire grazie a una persona speciale: le più belle e di cuore

Fonte: iStock Photos

Sin da piccoli ci insegnano quanto ringraziare sia importante. Le frasi per dire grazie a una persona speciale sono il modo migliore per esprimere il proprio affetto in modo cortese e gentile. La gratitudine è un valore fondamentale: un sentimento positivo che ci spinge a fidarci e ad affidarci agli altri.

Gli psicologi hanno più volte sottolineato come dire “grazie” sia importantissimo, mostrando l’immenso valore di questa parola. Pronunciare questa parola non è, per gli esperti, solamente una questione di riconoscenza, ma una emozione preziosa e benefica. Una ricerca dell’Università della California, ad esempio, ha svelato che essere grati consente di ridurre i livelli di cortisolo, ossia il temibile ormone dello stress. Consente di diminuire la pressione, migliorare il sonno e combattere la depressione. In sostanza dire “grazie” fa bene a corpo e mente. La gratitudine infatti è legata alla capacità di accettare non solo i propri, ma anche i limiti degli altri. Aiuta a crescere e ad essere più consapevoli.

Insomma, pronunciare quel “grazie” è essenziale. Non tutti sanno farlo però e spesso hanno bisogno di un aiuto oppure un suggerimento. DiLei ha raccolto frasi, aforismi e citazioni legate alla gratitudine, per ringraziare nel modo giusto una persona speciale.

Frasi per ringraziare gli amici veri

Per quella volta che ti hanno abbracciato quando eri triste, per quella volta che ti hanno consolato, per quella volta che ti hanno sorpreso e sostenuto in un’impresa importante. Per tutte le volte che hanno riso, pianto e festeggiato con te. Gli amici veri sono fondamentali, proprio per questo vanno ringraziati al meglio per essere nella nostra vita e per renderla migliore. Lo sanno bene anche scrittori e

Grazie per essere sempre la ragione del mio sorriso.

Grazie, non solo per quello che hai fatto… ma per avermi fatto sentire che valeva la pena farlo per me.

Dire grazie non è solo una questione di buone maniere. E una questione di buona spiritualità. (Alfred Painter)

Le persone come te rendono più sopportabili i momenti difficili della mia vita. Grazie!

Tu ringrazi prima dei pasti. Bene. Ma io dico grazie prima del concerto e dell’opera, prima del gioco e della commedia, quando apro un libro, disegno, dipingo, nuoto, faccio scherma e pugilato, cammino, gioco, ballo e dico grazie quando tuffo la penna nell’inchiostro. (GK Chesterton)

Dirti grazie non è abbastanza per esprimere tutta la gratitudine che sento per te. Spero un giorno di poter ricambiare, anche solo in minima parte, tutto quello che hai fatto per me.

Incontri persone che ti dimenticano. Dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. (Mark Twain)

Grazie, grazie, centomila volte grazie per avermi aiutato a superare un momento così difficile da sembrare quasi non superabile. Grazie!

Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. (Marcel Proust)

Grazie per esserci, per i tuoi silenzi, e la tua confusione. Grazie per la tua presenza.

Infinitamente grazie di esistere e di esserci sempre anche quando non mi meriterei neanche la metà dell’aiuto che mi dai.

Come dire grazie di cuore: le frasi più belle

Dire grazie di cuore è senza dubbio una fra le cose più belle che si possano fare nella vita. Esprimere la gratitudine nei confronti di un amico, dei genitori, di un fratello o del proprio partner è importantissimo. Nel corso degli anni tantissimi artisti – dai poeti agli scrittori – hanno parlato della bellezza del “grazie”.

Forse la gratitudine è il parametro della grandezza umana. (Adolfo L’Arco)

Credo che i ringraziamenti più dolci siano inaudibili. Si trovano nel Cuore e nessun altro li conosce. (Emily Dickinson)

Il sentimento di gratitudine è una delle espressioni più evidenti della capacità di amare. La gratitudine è un fattore essenziale per stabilire il rapporto con l’oggetto buono e per poter apprezzare la bontà degli altri e la propria. (Melanie Klein)

Il grazie è abituale sulle labbra di chi non si sente padrone di nulla e comprende che nulla di ciò che ha è suo. (Oreste Benzi)

Il grazie è abituale sulle labbra di chi non si sente padrone di nulla e comprende che nulla di ciò che ha è suo. (Oreste Benzi) La gratitudine e il frumento crescono solo in buon terreno. (Anonimo – proverbio popolare)

Forse Dio vuole che tu conosca molte persone sbagliate prima di conoscere la persona giusta, in modo che, quando finalmente la conoscerai, tu sappia esserne grato. (Gabriel García Márquez)

La gratitudine guarda al passato e l’amore al presente; paura, avarizia, lussuria e ambizione guardano al futuro. (C.S. Lewis)

La gratitudine è una gran ricompensa. (Anonimo – proverbio popolare)

Miserabile che sono, sono poveri persino i miei ringraziamenti. (William Shakespeare)

Un singolo pensiero di gratitudine innalzato al cielo è la preghiera più perfetta. (Gotthold Ephraim Lessing)

Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. (Marcel Proust)

La gratitudine conserva le vecchie amicizie e ne procura delle nuove. (Anonimo – proverbio popolare)

La riconoscenza è la memoria del cuore. (Proverbio italiano)

È meglio ringraziare tardi che non ringraziare mai. Si ringrazia per un bene quando si capisce di averlo ricevuto e, come dite voi, ogni sofferenza è un bene. (Charles de Foucauld)

Frasi per dire grazie per gli auguri

Un compleanno, una laurea, una promozione o un matrimonio: sono tante le occasioni in cui si ricevono gli auguri. Ringraziare è fondamentale e per farlo si possono usare tantissime frasi e citazioni.

Provare gratitudine e non esprimerla è come incartare un regalo e non darlo. (William Arthur Ward)

Vi rubo solo un momento per dire grazie a tutti per gli affettuosi auguri di buon compleanno. Significa molto per me che abbiate dedicato un po’ del vostro tempo per me. Sono veramente fortunato ad avere degli amici come voi!

È sempre emozionante sentire parole così gentili dalle persone a cui tengo. Grazie a tutti per gli auguri di buon compleanno!

Grazie a tutti per gli auguri di compleanno! Mi avete alleggerito il peso del diventare un anno più vecchio.

Non immaginavo di ricevere tanta attenzione per il mio compleanno. Siete delle persone fantastiche, capaci di farmi sentire molto amato. Vi abbraccio tutti!

Siete i migliori amici che potevo desiderare. Grazie per aver reso così fantastico questo mio compleanno. Vi voglio bene!

I tuoi auguri di buon compleanno significano molto per me. Sono veramente contento che tu faccia parte della mia vita rendendola più avventurosa e felice. Ti amo tantissimo!

Grazie a tutti per gli auguri! Mi avete fatto vivere un meraviglioso compleanno. È una vera fortuna avere amici come voi. Che Dio vi benedica!

Grazie a tutti per aver ricordato il mio compleanno! Lo considero come un altro anno passato insieme alle persone che amo. Vi auguro il meglio!

Senza te non sarebbe stata una festa. Grazie di esserci sempre, sei il migliore!

Grazie per i vostri bellissimi auguri di buon compleanno! Non sono ancora riuscito a rispondere a tutti, ma prometto che vi scriverò presto ad uno ad uno. Un forte abbraccio per essermi stati vicini in un giorno speciale!

Vi ho già detto che siete degli amici fantastici? Grazie di cuore per gli auguri di compleanno, non so come farei senza di voi. Un forte abbraccio a tutti!

Grazie a tutti per gli auguri di compleanno! Sono veramente fortunato ad avere amici e parenti così meravigliosi!

A tutti coloro che mi hanno mandato gli auguri di compleanno sulla mia bacheca di Facebook: grazie per avermi fatto sembrare molto più popolare di quanto non lo sia in realtà!

Dal profondo del mio cuore, ringrazio tutti per gli auguri di compleanno e per i bei regali ricevuti! Per quelli che invece si sono dimenticati: vergognatevi! Scherzo…Vi voglio bene comunque!

Non vedo l’ora che passi anche quest’anno per sentire ancora il tuo affetto e le tue parole dolci. Ti amo tantissimo, grazie per gli auguri!

Grazie mille di cuore per esserti ricordato di farmi gli auguri di buon compleanno. Hai contribuito positivamente a rendere più felice questa giornata!

Ringraziamenti per professionalità: le frasi più belle

Dalla maestra all’avvocato sino al medico o un collega: i ringraziamenti per professionalità sono sempre ben accetti.

Come dire grazie alle maestre

Le maestre insegnano non solo le materie, ma sono delle vere e proprie insegnanti di vita. Le professoresse andrebbero ringraziate ogni giorno perché consentono agli alunni di diventare ciò che saranno in futuro. Alla fine dell’anno, proprio per questo, è bello inviare dei biglietti con delle frasi di ringraziamento a queste figure speciali.

Grazie per aver creduto in me e avermi dato la forza per non arrendermi.

Cara maestra, la vogliamo ringraziare per tutto l’impegno che ha messo nell’insegnare ai nostri figli durante l’intero anno scolastico, questo ci ha permesso di notare notevoli miglioramenti nella crescita e nell’apprendimento.

Il mio successo lo devo soprattutto a te. Grazie di cuore!

Grazie per le lezioni di vita che mi hai insegnato

Mi hai visto piangere, mi hai visto sorridere, mi hai visto crescere. Grazie per esserci stato sempre.

Grazie per aver condiviso la tua saggezza con me.

Grazie per il supporto e la fiducia che mi hai dato. Farò di tutto per ripagarla!

Caro professore, Le siamo veramente riconoscenti per tutto quello che ha fatto per nostro figlio in questi anni. Ci auguriamo che grazie ai Suoi insegnamenti possa trovare nel modo migliore la sua strada nel mondo.

Come dire grazie ai colleghi

Il lavoro è un luogo in cui trascorriamo molto tempo e ci troviamo a intessere dei rapporti importanti che spesso durano per tutta la vita. Alla fine di una collaborazione o di un progetto sarebbe buon uso scrivere dei biglietti di ringraziamento per esprimere nei confronti dei colleghi tutta la gratitudine per aver lavorato fianco a fianco con impegno.

Con l’augurio che i nostri incontri di lavoro continuino con così grande amicizia e collaborazione.

Grazie per l’opportunità che mi hai dato e per avere avuto fiducia in me.

La tua guida e la tua pazienza mi hanno aiutato a diventare la persona che sono oggi. Grazie!

La tua guida e la tua pazienza mi hanno aiutato a diventare la persona che sono oggi. Grazie! Vorrei dirti “grazie” un miliardo di volte, ma temo che non basterebbe una vita intera per farlo!

Per tutti i piccoli e grandi modi in cui mi hai aiutato… grazie!

Grazie mille per il tuo incoraggiamento. Significano molto per me!

Sei stato una guida per me. Grazie!

Dal profondo del mio cuore, ti ringrazio e apprezzo tutto ciò che hai fatto per me.

Non potrò mai ringraziarti abbastanza per l’aiuto che mi hai sempre dato. Sei una persona fantastica!

Lettera per dire grazie a una persona speciale

A volte una sola frase non basta e serve una vera e propria lettera per ringraziare una persona che si è rivelata importante e speciale per noi. Se di fronte al foglio bianco si prova una mancanza d’ispirazione un aiuto può arrivare da personalità influenti che in passato hanno parlato della gratitudine.

In questo modo si potrà scrivere una lettera che sarà molto originale, mescolando le proprie parole con quelle di poeti, artisti e letterati che ci hanno mostrato quanto sia importante saper ringraziare le persone che hanno segnato in modo positivo – in un modo o nell’altro – la nostra esistenza.