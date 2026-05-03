Kate Middleton, il video inedito della Principessa Charlotte per il suo compleanno

Nel giorno del suo undicesimo compleanno, Kate Middleton ha festeggiato la sua Charlotte con un video inedito che la ritrae spensierata e felice

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IPA Kate Middleton

Kate Middleton inizia maggio, come da tradizione, con un soffio di gioia e freschezza che attraversa le mura dell’Adelaide Cottage. Sabato 2 maggio è da anni uno dei traguardi più attesi per i Principi di Galles: la Principessa Charlotte spegne infatti undici candeline. Per celebrare questo compleanno a doppia cifra, che segna l’ingresso in una nuova e affascinante fase della pre-adolescenza, Kate Middleton e il Principe William hanno scelto di regalare al pubblico uno sguardo inedito e profondamente intimo sulla vita della loro unica figlia, condividendo un video che ha già fatto il giro del mondo.

Kate Middleton pubblica un video di Charlotte

Attraverso i canali social ufficiali della coppia, la Principessa del Galles, che nonostante i numerosi impegni istituzionali non rinuncia mai a documentare i momenti più significativi della crescita dei suoi figli, ha voluto ringraziare personalmente quanti hanno inviato messaggi d’affetto. “Grazie per gli adorabili messaggi di auguri per la Principessa Charlotte”, si legge nella didascalia che accompagna le immagini. Un messaggio semplice, ma carico di quella gratitudine sincera che contraddistingue da sempre il legame tra i Principi del Galles e il loro popolo.

Il video, montato con una colonna sonora rilassante e suggestiva, è una raccolta di spezzoni che ritraggono Charlotte nella sua essenza più pura. Lontana dai formalismi di corte e dalle tiare, la giovane Principessa appare immersa nella natura e nell’affetto dei suoi compagni a quattro zampe. In diverse sequenze, la si vede coccolare teneramente Orla e Otto, i due amatissimi cocker spaniel di famiglia, che ricambiano le attenzioni con sguardi di assoluta devozione. Particolarmente dolce è il momento in cui Charlotte, a bordo di una piccola imbarcazione, stringe a sé uno dei cani, trasmettendo un senso di pace e libertà che solo l’infanzia sa regalare.

Il lato inedito di Charlotte

Le immagini mostrano anche il lato più creativo e vivace della secondogenita dei futuri Sovrani d’Inghilterra. La vediamo sulla spiaggia mentre, con pazienza e dedizione, compone un messaggio utilizzando delle conchiglie raccolte sulla sabbia; un istante dopo, la scena cambia e la Principessa corre a piedi nudi in riva al mare, per poi cimentarsi in una partita di cricket sulla sabbia con un entusiasmo contagioso. Sono frammenti di vita che ci raccontano di una ragazzina sportiva, curiosa e profondamente legata agli spazi aperti, una passione che condivide certamente con entrambi i genitori.

Questo video segue la pubblicazione di un nuovo ritratto ufficiale, scattato dal celebre fotografo Matt Porteous. Nell’immagine, Charlotte sorride circondata da una distesa di fiori in un campo, un’estetica che richiama la bellezza naturale e la semplicità. Rispetto al fratello maggiore George, di dodici anni, e al piccolo Louis di otto, Charlotte ha sempre mostrato una maturità precoce e un piglio deciso, quasi da Regina, tutte caratteristiche che l’hanno già resa una figura centrale nell’equilibrio della Famiglia Reale.

L’undicesimo compleanno della Principessa Charlotte è stata quindi un momento di condivisione col mondo. E così, attraverso l’occhio della macchina fotografica di mamma Kate, abbiamo avuto il privilegio di vedere crescere una futura leader, che mette insieme il carisma dei Windsor con la grazia innata dei Middleton. Tanti auguri, Charlotte.