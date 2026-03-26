Arisa, la dedica su Instagram all’ex Walter Ricci: prima scrive, poi cancella tutto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Arisa

Arisa fa una dedica romantica all’ex Walter Ricci, poi ci ripensa e su Instagram cancella tutto. La cantante in questi giorni è finita al centro di un piccolo giallo dopo

Il messaggio di Arisa per l’ex Walter Ricci

Secondo quanto svelato da Alberto Dandolo su Oggi, qualche giorno fa, in piena notte, Arisa sarebbe stata colta dalla nostalgia. La cantante avrebbe quindi dedicato un post sui social a Walter Ricci, noto jazzista e suo ex compagno. Una storia importante che, a quanto pare, l’artista non ha ancora superato.

“L’ultimo bacio l’ho dato a te e sento ancora su di me la melodia delle tue labbra”, recitava il messaggio di Arisa destinato all’ex fidanzato. Poco dopo però la cantante ci avrebbe ripensato e al post di quella frase sarebbe comparsa la scritta: “Voglio rinascere cielo”.

Non è la prima volta che Arisa pubblica un post poi ci ripensa e lo cancella. Si tratta di un gesto che racconta, nuovamente, la grande umanità, ma anche le fragilità di una donna tanto di successo sul lavoro, quanto sfortunata nel privato. Arisa infatti ha vissuto diversi amori, ma nessuno le ha mai regalato la felicità che sognava.

L’ultima relazione importante, appunto, è stata quella con Walter Ricci. Un legame durato nove mesi e terminato, a quanto pare, per volere del jazzista. Lui stesso aveva annunciato l’addio in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“In questo momento preferisco non parlare della mie cose private – aveva detto -. Preferisco che parli la mia musica, la costruzione di un percorso. Con lei è finita. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente”.

Ricci aveva poi parlato dei progetti fatti insieme ad Arisa che, in uno slancio, aveva svelato di credere molto nella relazione e di sognare una famiglia. “Quando si è molto presi si dicono certe cose… Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca – aveva concluso lui -. Ci eravamo conosciuti in aeroporto, a Palermo. Un stato un caso. È scoppiato subito qualcosa ed è incominciata una relazione”.

Le delusioni d’amore di Arisa

Solo qualche giorno fa Arisa aveva raccontato in un’intervista di sentirsi delusa dall’amore. “Per tutta la vita ho pensato che l’amore fosse il mio obiettivo più grande – aveva confidato -, ma guardando solo da una parte ho perso tutto il resto. Credo che l’amore debba semplicemente arrivare come qualcosa di magico, e non si debba cercare. Ora faccio come le lumache, vado lenta, così forse trovo la felicità”.

Aveva poi aggiunto: “In passato mi aspettavo molto dagli uomini perché ero legata alla letteratura dell’uomo che ti salva. Invece non è cosi. Bisognerebbe comprendersi, trovare un dialogo e un equilibrio, fare una tregua da entrambe le parti in modo che gli uomini si sentano più riconosciuti nelle loro debolezze e noi nella nostra forza”.