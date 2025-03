Walter Ricci: “Con Arisa è finita, è meglio fermare la barca”

Fonte: IPA Arisa

È finita la storia d’amore tra Walter Ricci e Arisa: a confermarlo è stato lui durante un’intervista. Forse i telespettatori più attenti avevano già intuito qualcosa, soprattutto per le frasi sibilline di Arisa durante il programma The Voice Senior: già a ottobre si rincorrevano voci di crisi, di “alti e bassi”, ed entrambi gli artisti hanno scelto di mettere al primo posto le loro carriere.

Walter Ricci conferma la fine della relazione con Arisa

È stato Walter Ricci a ufficializzare l’addio ad Arisa con un’intervista al Corriere, anche se ha parlato brevemente della sua ex fidanzata, visto il suo fermo desiderio di dedicarsi alla musica. “Con lei è finita. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente”.

La storia d’amore con Ricci era stata confermata da Arisa su Instagram, dove aveva condiviso numerose foto con lui, oltre che dichiarazioni importanti, come quella di immaginare l’arrivo di un figlio con lui. “Quando si è molto presi si dicono certe cose… Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca“. Si erano conosciuti in aeroporto a Palermo, per puro caso: un incontro che, però, aveva dato inizio a qualcosa di più grande, ora sfumato. Tanto che Ricci stesso ha messo un punto all’argomento vita privata: “Preferisco che parli la mia musica, la costruzione di un percorso”.

Le parole di Arisa sugli “alti e bassi”

A The Voice Senior, una frase ci aveva colpiti: “Non lo so che cos’è l’amore, spero di capirlo prima di arrivare all’età della signora”, a dirla è stata proprio Arisa, quando una delle concorrenti del programma aveva raccontato il suo amore di lunga data con il marito (insieme per ben 64 anni). E, in effetti, già nei mesi scorsi Arisa aveva parlato di alti e bassi.

“Come va con Walter? Meglio non parlarne. L’amore ha alti e bassi, oggi siamo in una fase di down, domani up, va così. In amore sono sempre due storie, non è una sola. Ogni tanto le due storie si incontrano e si amplificano insieme, però sono sempre due le strade. L’amore per durare deve essere una comunione di anime, non una fusione che è diverso. Mi piace l’idea di costruire e sto provando a farlo”.

La storia con Walter Ricci era arrivata dopo uno stop, a seguito della fine dell’amore con il ballerino Vito Coppola, con cui aveva vinto Ballando con le Stelle. “Ho sempre avuto rapporti sbilanciati. Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore, ci soffro, perché da piccola ho sempre sognato l’amore”, aveva confessato all’epoca. La storia con Ricci sembrava destinata a durare, anche per il forte desiderio di Arisa di diventare mamma. Ma l’amore, quello che fa sperare nel “per sempre” davvero, è ancora una volta sfumato.