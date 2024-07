Chi è Walter Ricci, il nuovo fidanzato di Arisa

Fonte: IPA Il musicista e cantante jazz Walter Ricci

Ha una carriera sfavillante alle spalle, ma il suo nome non è noto solo nell’ambiente musicale: Walter Ricci è infatti balzato agli onori della cronaca per essere il nuovo compagno di Arisa. I due sono usciti allo scoperto su Instagram, quando la cantante ha presentato il fidanzato ai follower con una serie di scatti e parole al miele per ufficializzare la loro relazione.

Chi è Walter Ricci

Nato a Napoli nel 1989, Walter Ricci è un noto musicista e cantante. Si appassiona alla musica fin dalla giovanissimo, lasciandosi travolgere dal jazz. A 17 anni, nel 2006, vince il “Premio Massimo Urbani” e inizia la sua carriera da jazzista. Ma non si ferma qui: per Walter nel 2009 arriva la sua prima partecipazione televisiva, a Domenica In, come vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso.

Nella sua carriera ha collaborato con diversi artisti del panorama musicale italiano e internazionale, da Mario Biondi a Michael Bublè, senza dimenticare Dedè Ceccarelli, batterista di fama mondiale che ha collaborato anche con Ray Charles.

Nel corso degli anni si è esibito sia in Italia che all’estero: nel 2016 ha partecipato al tour Spiritual di Fabrizio Bosso e sempre nello stesso anno ha vinto il festival “New Wave” a Sochi in Russia. È stato anche la voce dell’ensemble strumentale dell’Orchestra Italiana del Cinema, che in occasione del Roma Film Music festival 2024 ha omaggiato grandi classici di Hollywood.

La sua passione per il jazz ha inevitabilmente contaminato anche la sua vita privata: grande e profonda è la sua amicizia con Tony Renis, che lui chiama “zio Tony”; ed è proprio l’amore per la musica che lo accomuna con Arisa, sua compagna dal 2024.

Walter Ricci, la storia d’amore con Arisa

È stata proprio Arisa a ufficializzare la storia d’amore con Walter Ricci: lo ha fatto pubblicando degli scatti privati su Instagram che raccontano della loro relazione, tra momenti intimi, abbracci e baci. La cantante ha scelto delle parole bellissime per uscire allo scoperto con il collega musicista e celebrare la sua ritrovata felicità.

A corredo delle foto insieme al nuovo compagno ha scritto: “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno”. E poi ha aggiunto: “C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica”.

La cantante e il musicista sembrano affiatati e innamoratissimi e pare che Arisa si sia lasciata alle spalle le delusioni amorose del passato: prima la relazione naufragata con il suo manager Andrea Di Carlo, poi la storia – che aveva fatto sognare molti – con Vito Coppola, con il quale aveva vinto Ballando con le stelle.

L’artista dopo la rottura con il ballerino sembrava aver rinunciato all’amore: “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”.