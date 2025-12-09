Arisa confessa: “Cerco l’amore sulle app”. Ma il flirt finisce male

Arisa confessa di essere in cerca dell'amore e di utilizzare le app di incontri. Ma l'imprevisto è dietro l'angolo.

IPA Arisa

Arisa non ha mai nascosto di cercare l’amore vero e ospite del podcast di Alessandro Cattelan ha svelato di essersi iscritta su una app di incontri per trovare la persona giusta.

La confessione di Arisa

La cantante è stata intervistata da Alessandro Cattelan nel podcast Supernova dove ha parlato di musica, ma anche di amore, svelando di utilizzare le app di incontri. Chiacchierando a ruota libera con il conduttore, Arisa ha rivelato: “Uso le app d’incontri, ma non mi sono ancora incontrata con nessuno”.

L’artista ha svelato di essersi iscritta è Raya. “Una sorta di Tinder, ma un po’ più riservato”, ha specificato il conduttore, proprio per questo sarebbero tantissimi i personaggi famosi che si possono trovare in questa app di incontri. Fra loro anche Arisa che ha specificato di non utilizzare degli pseudonimi e di aver scelto di usare il suo nome di battesimo – Rosalba Pippa – e foto reali.

“Nessuno pensa che il tuo profilo sia un fake?”, ha chiesto incuriosito Cattelan, ma Arisa ha affermato di no, spiegando però che ci sarebbero altri problemi. Prima di tutto la difficoltà nel trovare persone interessanti, soprattutto perché la cantante sceglie spesso di parlare in inglese con persone straniere.

Il risultato? L’interesse di Arisa si spegne dopo poco tempo. “Dopo un po’ mi scoccio – ha confidato -. Chatto più con stranieri e mantenere la conversazione in inglese è difficile”. Arisa ha poi aggiunto di aver trovato, qualche tempo fa, una persona a cui era interessata. “Un ragazzo di Copenaghen”, ha raccontato. Ma l’incontro non ci sarebbe mai stato e l’uomo sarebbe sparito. “Sono diventata sottona in dieci secondi – ha ironizzato la cantante -. Mi piaceva troppo e io ero diventata esagerata, così mi ha lasciata perdere”.

Gli amori (sfortunati) di Arisa

Voce straordinaria ed enorme talento, Arisa ha costruito negli anni una carriera luminosa e ricca di soddisfazioni. Se la musica le ha regalato tanto, però, l’amore non è stato altrettanto generoso. La cantante infatti ha vissuto numerose delusioni sentimentali. L’ultima riguarda Walter Ricci, musicista a cui la cantante si era legata dopo il mancato matrimonio con Andrea Di Carlo e il presunto flirt con Vito Coppola, ballerino conosciuto a Ballando con le Stelle.

Ricci aveva scelto di annunciare la fine della storia d’amore con Arisa in un’intervista al Corriere della Sera, facendola infuriare. “Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene – aveva detto lui -. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente”.

Lapidario il commento di Arisa che, secondo fonti vicine all’artista, aveva dichiarato: “Il mio ex fidanzato si era innamorato del mio personaggio, non di me. Era invaghito di Arisa e non di Rosalba”.

Poco prima l’artista aveva rivelato in un’intervista nel podcast Mille Pare di credere fermamente nell’amore: “Mi piacerebbe sposarmi, avere una famiglia – aveva detto -. I miei genitori si amano da anni, hanno litigato tutta la vita ma si sono sempre sostenuti. Io credo nell’amore per sempre”.

