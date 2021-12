Arisa, la frecciatina dell’ex Andrea Di Carlo su Instagram

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Dall’incredibile vittoria a Ballando con le stelle al successo del suo ultimo lavoro discografico, Arisa sta vivendo un momento di grande crescita professionale. In ambito sentimentale, tuttavia, i mesi scorsi si sono rivelati particolarmente difficili. Dopo una tormentata storia d’amore con Andrea Di Carlo, i due si sono definitivamente lasciati. E ora lui ha condiviso un video social che sembra essere una frecciatina nei confronti della sua ex.

Arisa, la frecciata di Andrea Di Carlo

Da quando la loro relazione è finita, Andrea ha in più occasioni parlato di Arisa e del loro amore travagliato. Proprio di recente, dopo aver visto la sua ex vincere – con grande merito – la finale di Ballando con le stelle, il manager aveva rotto il silenzio lasciandosi andare ad una breve dichiarazione frettolosa. Ma è con l’avvicinarsi del Capodanno, quando tutti tirano le fila di ciò che è successo nella loro vita nei mesi precedenti, che Di Carlo si è esposto un po’ di più. Lo ha fatto su Instagram, pubblicando un video che vede come protagonista proprio Arisa.

Nel breve filmato, la cantante – dopo aver esclamato “Quanto sei bello, bello, bello!” – si dedica al pianoforte e intona una splendida canzone. Potrebbe sembrare un tuffo nei ricordi dolceamari di un anno difficile, ma forse è solo una frecciatina rivolta alla sua ex, visto che la didascalia che accompagna il video parla di coraggio. Magari proprio di quel coraggio che, secondo Andrea, l’artista non aveva avuto nel momento in cui bisognava decidere se fare un passo avanti nella loro relazione o se lasciarla sfumare via.

“Bisognava chiudere l’anno, e bisognava farlo con sincerità” – ha scritto Di Carlo – “Ecco, questo è uno dei ricordi che rimarrà nel mio cuore. Il 2021 mi ha insegnato che l’amore non basta, che la vita è un po’ come i livelli di Super Mario Bros. La vita mi ha insegnato che l’amore non può avere sesso perché l’amore parte dal cuore. È stato un anno tosto ma pieno di soddisfazioni e di amore. Ci vuole coraggio, lo so. Io sono un fifone per carità, ma se volete grattare la vita vivetela”.

Arisa e Vito Coppola, è amore?

La rottura tra Arisa e Andrea Di Carlo risale ormai a qualche mese fa. Per entrambi è stato sicuramente molto difficile, e ferite come queste spesso impiegano molto tempo per guarire. Eppure, con grande forza di volontà, tutti e due hanno voltato pagina in fretta. L’artista si è gettata a capofitto nel lavoro: dopo aver lasciato il suo posto ad Amici, si è impegnata nel concludere il suo nuovo album e ha partecipato a Ballando con le stelle, un’avventura strepitosa. Sul palco di Rai1 ha dato tutta se stessa, conquistando il pubblico. E forse non solo.

La sintonia nata tra Arisa e il suo maestro di ballo, Vito Coppola, non è certo passata inosservata. Dal loro tenero bacio davanti alle telecamere, si è subito iniziato a parlare di una loro possibile love story. Lungi dal voler smentire il feeling bellissimo che c’è tra di loro, entrambi hanno fatto capire che effettivamente una scintilla c’è stata. Ma è ancora presto per parlare di amore, è possibile che quella splendida intesa si spenga subito, ora che la loro esperienza a Ballando si è conclusa. Comunque vada, ci hanno regalato grandi emozioni.