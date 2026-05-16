Arisa, il look da cowgirl in pelle al concerto di Radio Italia: “Dicono che sia pazza”

IPA Arisa

Quattordici anni di musica in Piazza Duomo: il primo appuntamento 2026 con il concerto di Radio Italia a Milano, nel centro gremito di gente (e di pioggia) è emozione assicurata. Un appuntamento immancabile, che, almeno in teoria, segna l’inizio dell’estate in una giornata che sembrava più un preludio d’inverno. Ma nemmeno la pioggia è stata in grado di disperdere la folla urlante, gomito a gomito sotto palco, pronta a saltare e cantare insieme. Momento clue della serata l’arrivo di Arisa, accolto da un boato che testimonia l’amore del pubblico per la cantante.

Arisa, il look in pelle e la forza della sua voce

Un esordio per Arisa, per la prima volta in scaletta nel concerto gratuito all’aperto più atteso della stagione. Nel momento in cui la pioggia si è fatta più fitta la cantante ha fatto il suo ingresso sul palco vestita in total leather. Una svolta rispetto a come l’avevamo vista nelle più recenti apparizioni, da Sanremo 2026 a Canzonissima la cantante aveva preferito stili elegantissimi, sicuramente adatti alle occasioni, ma che non sono riusciti a trasmettere le sfumature rock dell’animo dell’artista.

Ora, dimenticati i lunghi strascichi, le paillettes e le eleganti scollatura, Arisa si è mostrata al pubblico milanese in un look moderno e trendy: pantaloncini corti con giacca a maniche larghe ma stretto in vita, valorizzato da una profonda scollatura a V. A completare l’outfit i guanti, anche questi in pelle, e gli stivali alti e il tacco “spezzato”.

Arisa ha concluso la sua performance con un suo pezzo iconico, finendo con la frase “Dicono che io sia pazza” e lei stessa ha commentato sotto voce ma in modo che si sentisse nel microfono: “E forse è così”. Un’uscita che mostra tutta la forza della cantante, pronta a un tuor ricco di date e promesse: da maggio a novembre prossimo avrà diversi impegni divisi tra Live Première, Summer tour e Live Tour.

Sul palco dopo le critiche

L’apparizione di Arisa sul palco di Radio Italia è un bellissimo segnale dopo che nell’ultimo periodo ha subito costanti commenti, osservazioni e pettegolezzi sul suo fisico. Quando al centro dell’attenzione sarebbe utile mettere il suo lavoro, la sua voce, la sua forza, il “chiacchiericcio” si è concentrato a colpire il suo cambiamento fisico.

Non è certo la prima volta, nel corso degli anni Arisa è cambiata molto e spesso la sua metamorfosi è finita sotto la lente d’ingrandimento. Nell’ultimo periodo si è parlato molto del suo dimagrimento, poiché apparsa in pubblico visibilmente dimagrita. Niente sfugge al tribunale digitale, che non ha mancato di non darle tregua sull’argomento. Lei stessa ha evidenziato il disagio provocatole da tutto quello che ne è scaturito: “Ridere non è facile, il mondo te lo devi raccontare e pure il modo – ha scritto l’artista -. Io sono felice, sono triste, sono sola, sono piena di gente. Sono magra, imperfetta, giovane e vecchia, sono bella e brutta, sono un essere umano e pure un partigiano, sono il mio specchio, la mia voce, i no che ricevo, quelli che dico, i sì che sono sempre gli stessi, novità poche, il cuore spento”.

La bellezza oggi è proprio questa, ritrovarla più forte che mai sul palco, a far valere ciò che è veramente importante: la sua voce.