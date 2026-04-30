Milly Carlucci pronta a diventare nonna confessa: “Sono stata una madre invadente”

Milly Carlucci si prepara a diventare nonna e si lascia andare ad una confessione riguardo i suoi figli Patrick e Angelica.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Angelica Donati e Milly Carlucci

Non solo il successo di Canzonissima e Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sta vivendo un periodo magico anche nel privato. Sua figlia Angelica Donati infatti è incinta e presto la conduttrice diventerà nonna per la prima volta.

La confessione (rara) di Milly Carlucci sui figli

Qualche settimana fa era trapelata la notizia della gravidanza di Angelica Donati, manager e figlia di Milly Carlucci. Angelica è in attesa del suo primo figlio, frutto dell’amore per il principe Fabio Borghese, sposato nel luglio del 2024. Per Milly, che non aveva mai nascosto il sogno di diventare nonna, l’arrivo del primo nipotino rappresenta un momento di grande gioia.

Per l’occasione, Milly Carlucci si è lasciata andare ad una riflessione riguardo il suo ruolo di madre e ora anche di nonna. La conduttrice infatti ha spiegato di essere stata in passato una mamma piuttosto invadente per i suoi figli Patrick e Angelica.

“Sarò una nonna attenta a non oltrepassare i giusti limiti – ha confidato al settimanale Oggi -. Sono una mamma ansiosa e ogni tanto i miei figli mi hanno accusato di entrare un po’ troppo nelle loro vite. Quindi il mio buon proposito è questo: non devo essere una nonna che entra in territori non suoi, perché la bambina è una responsabilità dei suoi genitori. Io farò quello che mi chiederanno di fare”.

Una confessione importante per la presentatrice che si è sempre mostrata restia a parlare del suo privato, decisa più che mai a proteggere la sua famiglia.

Chi sono i figli di Milly Carlucci

Da sempre riservata e attenta a preservare la sua vita privata, Milly Carlucci è riuscita a costruire negli anni una splendida famiglia che per lei rappresenta un porto sicuro lontano dai riflettori. Il 1985 è la data delle nozze con Angelo Donati, imprenditore edile da cui ha avuto due figli: Angelica e Patrick.

Entrambi sono stati in grado di costruire delle solide carriere distanti dal mondo dello spettacolo. Angelica Donati è nata a Los Angeles e ha vissuto per moltissimi anni a Londra, frequentando la London School of Econimics e in seguito l’Università di Oxford. Oggi è managing director dell’azienda di costruzioni di famiglia, inoltre è membro del consiglio di amministrazione di Terna ed è presidente della sezione Giovani di Ance (l’Associazione nazionale costruttori edili). Nel 2024 è convolata a nozze con il principe Fabio Borghese, conosciuto sul lavoro, e presto avrà il primo figlio dal marito, rendendo Milly Carlucci nonna.

La coppia si è sposata a Montevettolini, nei pressi di Pistoia, con uno sfarzoso ricevimento presso la Villa Medicea di proprietà dello sposo, erede della celebre dinastia di Papa Paolo V. Fabio Borghese infatti è figlio del principe Alessandro Borghese e Fabrizia Citterio. In passato è stato sposato con Jacaranda Falck Caracciolo da cui ha avuto tre figli.

Patrick Donati ha studiato in Inghilterra proprio come sua sorella. Si è laureato alla facoltà di Economia e Management. Terminati gli studi però ha scelto di non tornare in Italia, ma di restare in Inghilterra dove è stato assunto in una multinazionale molto importante.