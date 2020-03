Chi è Allegra Galimberti, la moglie di Nicola Porro

editato in: da

Allegra Galimberti è la moglie di Nicola Porro e la donna che è accanto al giornalista da diversi anni. Riservata e lontano dai riflettori, è estranea al mondo dello spettacolo e ha sempre protetto la sua privacy e quella dei figli. La coppia infatti ha avuto due bambini: Ferdinando e Violetta.

Classe 1969, Porro è originario di Roma e ha conseguito la laurea in Economia e Commercio, diventando nel 1997 un giornalista professionista. Di origini pugliesi, si è trasferito a Milano per lavoro ed è proprio qui che ha incontrato l’amore. La sua carriera è iniziata grazie alla collaborazione con importanti testate giornalistiche, dal Foglio al Corriere Economia, con servizi dedicati principalmente a temi economici.

Nel 2011 ha debuttato alla conduzione del suo primo programma e nel 2013 ha raggiunto il grande successo in tv alla conduzione di Virus – Il contagio delle Idee. Poco dopo è sbarcato a Mediaset, conducendo Matrix con Greta Mauro e Quarta Repubblica.

Di Allegra Galimberti si sa davvero poco. La moglie di Nicola Porro è lontana dai social. L’unica informazione certa su di lei è che lavora nel campo della moda. Nonostante sia molto conosciuto e amato dal pubblico, il giornalista parla raramente della sua vita privata. Le uniche dichiarazioni su sua moglie Allegra Galimberti arrivano da un’intervista rilasciata a Visto in cui ha raccontato il suo periodo a Milano, quando era un giovanissimo giornalista a caccia del successo.

“Da ragazzo ero libertino – ha svelato -. Sono stato un romano arrivato a Milano negli anni in cui era davvero divertente viverci. È stato un bellissimo ricordo. Quando mi sono sposato, però, ho messo totalmente la testa a posto“. Porro è legatissimo ai figli Ferdinando e Violetta, che però non hanno mai visto il loro papà in tv. “Vanno a dormire presto”, ha raccontato il conduttore, che ha uno splendido rapporto con la sua famiglia.