Ali Rinaldo, chi è la moglie di Nicolas Vaporidis

Fonte: IPA Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis ha detto addio alla carriera da attore, così come a un futuro televisivo. Il suo ultimo impegno è stato in Honduras, dove ha preso parte a L’Isola dei Famosi. Ciò non vuol dire, però, che il pubblico si sia dimenticato di lui.

Lo dimostra il grande interesse registrato per il suo matrimonio. Nonostante i tentativi di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, conosciamo il nome dell’amore della sua vita, Ali Rinaldo. Di seguito vi riportiamo tutte le altre informazioni relative alla donna che ha saputo cambiare la vita dell’ex attore, nel momento più buio.

Chi è Ali Rinaldo

Sono davvero poche le foto sul web di Ali Rinaldo. La donna apprezza la propria privacy e, consapevole d’essere al fianco di un personaggio noto, ha probabilmente aumentato ulteriormente il proprio grado di riservatezza.

Profilo Instagram privato e foto del matrimonio apparse sul web che non la mostrano in viso, volutamente. Abbiamo avuto modo di conoscerla, soltanto in minima parte, attraverso le parole dello stesso Nicolas Vaporidis.

Per lui Londra è stata la città della ripartenza e salvezza. Qui ha rischiato tutto, partendo dai tavoli di un ristorante, il suo, divenuto uno dei vari. Ha scommesso tutti i suoi soldi e gli è andata più che bene. Ha trovato un partner in affari affidabile e soprattutto una compagna per la vita.

I due si sono conosciuti nel momento più delicato della vita dell’ex attore. Dire addio a quella vita tanto desiderata non è stato affatto facile. Era però stanco di accettare compromessi e indossare una maschera.

Sappiamo che Ali Rinaldo è per metà italiana e non fa minimamente parte del mondo dello spettacolo. Non ha alcuna ambizione in tal senso. È infatti impegnata come assistente personale del direttore di una galleria d’arte inglese, Annely Juda Fine Art. è quanto si legge sul suo account Linkedin. Sappiamo che si è diplomata in Italia, in un liceo presso Monza che, presumibilmente, potrebbe essere la sua città d’origine.

La storia d’amore

Nicolas Vaporidis ha parlato per la prima volta di Ali Rinaldo, oggi sua moglie, al tempo in cui era a L’Isola dei Famosi. Nel mare di segretezza in cui galleggiava la loro relazione, alla fine aveva deciso di parlarne. Ha inoltre ricevuto una lettera da lei e poi è stata mostrata la loro prima foto di coppia.

“Lei mi ha permesso di essere me stesso. È un rapporto che non ho mai avuto con le altre. Prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti consente di essere te stesso, valorizzando chi sei, devi tenertela stretta”.

Di recente si era aperto maggiormente sulla loro storia, dicendosi pronto a diventare padre. Vorrebbe avere dei figli. Un passo importantissimo, per il quale oggi si sente pronto. Questo non è il primo matrimonio per Nicolas Vaporidis, che in Grecia nel 2012 aveva sposato Giorgia Surina. Una fase della sua vita molto lontana e soprattutto una versione di sé tanto distante da quella odierna.