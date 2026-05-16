Verissimo, Maradona Jr confessa di aver pensato al suicidio. Poi si scaglia contro la ex moglie

Un racconto lunghissimo, fatto di dolore, quello di Diego Armando Maradona Junior a Verissimo, che afferma ancora di voler giustizia per suo padre Diego. Il campione planetario di calcio, stella dell’Argentina e del Napoli, è morto il 25 novembre 2020 in circostanze mai chiarite e – a detta dei cinque figli – per manifesta negligenza dei medici. Una battaglia senza fine, quella per la verità, che il “figlio italiano” non intende lasciar cadere ma che vuole portare avanti fino alla fine. Poi c’è la sua, di vita, segnata da un divorzio turbolento dalla moglie Nunzia che oggi cerca di rispettare ma che attacca per le dichiarazioni degli ultimi anni.

Diego Armando Maradona Jr, la verità per Diego

Sono passati quasi 6 anni dalla morte di Diego Armando Maradona ma la verità non è ancora quella che vorrebbero i figli. Una fine indecorosa, per El Pibe de Oro, che avrebbe trascorso almeno 6 giorni di agonia in una casa in affitto, senza il bagno in camera e priva di ogni comfort. Suo figlio ricorda quegli ultimi giorni, in cui non si erano potuti sentire perché anche lui ricoverato in ospedale per una polmonite da Covid, e spiega che solo dopo hanno scoperto che Maradona era perfino sprovvisto di una cartella clinica.

“Mio padre è morto per negligenza dei medici”, ha spiegato ancora a Silvia Toffanin, dicendosi pronto a intraprendere qualsiasi battaglia legale perché Maradona abbia giustizia. Il loro rapporto, che si era stabilizzato dopo i primi 30 anni di Diego, era diventato quello di un padre che ama il figlio. Gli ha anche chiesto scusa, senza che glielo avesse chiesto, e sembrava pronto a costruire un vero legame come con gli altri figli. Oggi i cinque fratelli sono determinati a trovare la verità e sono uniti, probabilmente come avrebbe voluto il loro padre, anche se sono lontani gli uni dagli altri.

La separazione e i pensieri suicidi

Rispetto a sei anni fa, la sua vita è molto cambiata. Diego Armando Maradona Junior si è separato dalla moglie Nunzia, dalla quale ha avuto i suoi figli, e per lungo tempo ha voluto mantenere una certa riservatezza per il bene dei suoi figli che oggi mette al primo posto. “So che tu hai fatto pensieri brutti“, gli chiede Silvia Toffanin, e lui conferma. “Se non fosse stato per un mio amico spagnolo, oggi non sarei qui a raccontarlo“, ha detto senza paura. Ma sui suoi figli non cede di un millimetro.

“Devo stare molto attento a come parlo, perché non voglio che i miei figli – sentendo questa intervista – possano pensare che io abbia del rancore. Sono stato zitto fino a ora ma ho sentito delle bugie alle quali non potevo non rispondere. Oggi la mia ex moglie è in un’altra relazione ma dire che questa relazione sia iniziata dopo la fine del matrimonio non è del tutto vero. Io sono solo ma sto iniziando a conoscere una ragazza“, ha raccontato. La sua priorità oggi sono i figli, coi quali si gode le bellezze della sua città, e sua mamma Cristiana Sinagra, che non ha mai smesso di credere in lui.