Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli: anticipazioni e scaletta dello show su Canale 5

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Gigi D'Alessio

Napoli, uno stadio intero e quelle canzoni che, nel bene e nel cuore, hanno attraversato generazioni. Gigi D’Alessio torna protagonista in prima serata con Gigi D’Alessio – Una notte a Napoli, lo show musicale registrato allo Stadio Diego Armando Maradona e pronto a riportare in tv l’atmosfera di un concerto che per il cantautore napoletano non è stato soltanto una tappa, ma una dichiarazione d’amore alla sua città. L’appuntamento è per sabato 30 maggio 2026 su Canale 5, con una serata costruita come un lungo viaggio tra ricordi, hit, duetti e momenti pensati per far cantare anche chi guarda dal divano.

Anticipazioni di “Gigi D’Alessio – Una notte a Napoli”

Per Gigi D’Alessio il Maradona non è un luogo qualunque. È uno di quei palchi che pesano, emozionano e raccontano una carriera intera. Lo stadio della sua città lo ha accompagnato in momenti fondamentali del suo percorso artistico, dalle grandi serate degli anni Novanta e Duemila fino al ritorno del 2025, quando il cantante ha ritrovato il pubblico napoletano in una cornice enorme e simbolica.

Il concerto trasmesso da Canale 5 nasce proprio da quelle date e restituisce il clima di una festa popolare nel senso più bello del termine. Al centro di Gigi D’Alessio – Una notte a Napoli c’è il repertorio del cantautore, che in oltre trent’anni ha saputo mescolare melodia napoletana, pop italiano e ballate sentimentali diventate familiari anche a chi non si definirebbe fan della prima ora.

Ma sul palco insieme a lui arrivano anche diversi ospiti chiamati a rendere il live ancora più televisivo e corale. Tra i nomi annunciati figurano suo figlio LDA, Alessandra Amoroso, Geolier, Clementino ed Elena D’Amario, a cui si aggiunge anche il maestro Adriano Pennino. Una squadra molto diversa per generazioni, linguaggi e pubblico, ma perfetta per raccontare quanto la musica di D’Alessio sia riuscita negli anni a parlare a platee differenti. Il risultato è una notte che alterna nostalgia e attualità, grandi classici e momenti più recenti, senza perdere quel filo diretto con Napoli che resta il vero motore dell’evento.

La scaletta dello show

La scaletta è ricchissima e ripercorre molte tappe della carriera di Gigi D’Alessio. In tv, come spesso accade per gli show tratti da grandi concerti, l’ordine e la selezione dei brani potrebbero essere adattati alle esigenze della messa in onda, ma il cuore del live resta quello di una maratona tra le canzoni più amate.