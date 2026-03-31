Amici 25, Gigi D’Alessio torna a pungere Anna Pettinelli. E svela cosa succede nei camerini

Al Serale di Amici 2026 scontro tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli: il cantante replica alle critiche e svela il dietro le quinte del talent show di Maria De Filippi

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Ufficio Stampa Fascino Gigi D'Alessio ad Amici 2026

Al Serale di Amici di Maria De Filippi non sono più soltanto gli allievi a tenere banco. Nelle ultime settimane, a dominare la scena sono stati soprattutto i professori, con un confronto sempre più acceso tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli.

Nelle prime due puntate della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, complici alcune esibizioni discusse e un guanto di sfida poi annullato, il dibattito si è riacceso attorno a un tema ricorrente: competenze e ruoli nel mondo musicale. Parole dure, battute pungenti e scambi che hanno rapidamente fatto il giro dei social, trasformando il confronto in uno dei momenti più commentati del talent.

Un clima acceso che riflette, almeno in parte, la natura stessa del programma, dove il giudizio tecnico si intreccia inevitabilmente con personalità forti e visioni differenti della musica. E ora il cantautore napoletano ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Amici 25, Gigi D’Alessio e il ruolo di Maria De Filippi

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Gigi D’Alessio ha raccontato il suo ingresso ad Amici, sottolineando il rapporto di stima con Maria De Filippi.

“Maria è una persona eccezionale”, ha spiegato l’ex compagno di Anna Tatangelo, ricordando come la proposta sia arrivata solo dopo la fine della sua esperienza a The Voice.

“Maria è una persona eccezionale: non viene per farti un’offerta se tu stai facendo il giudice da un’altra parte. Ha aspettato che io non fossi più a The Voice e mi ha proposto di andare a fare il giudice ad Amici. Siccome è programma che parla di musica, non ho esitato ad accettare l’invito”

Per Gigi, Amici rappresenta una sorta di primavera calcistica: un passaggio formativo prima del grande salto nel mondo professionale. “Amici è come la Primavera di una squadra di calcio prima della Serie A”, ha ribadito.

Gigi D’Alessio, Anna Pettinelli e i camerini di Amici 25

Tra gli aspetti meno visibili al pubblico, il cantante ha svelato un dettaglio significativo: i professori non si incontrano prima della diretta. “Abbiamo camerini separati e non ci vediamo prima. È voluto: così tutto accade in onda e i confronti sono spontanei”, ha chiarito Gigi D’Alessio, mettendo a tacere chi magari pensava a qualcosa di costruito a tavolino tra lui e Anna Pettinelli.

Una scelta produttiva che contribuisce a rendere più autentiche le dinamiche in studio, amplificando la tensione e la reazione immediata alle esibizioni.

Quanto allo scontro con la speaker radiofonica, Gigi D’Alessio non ha nascosto il proprio disappunto:

“Sono stato toccato sul vivo. Non potevo non reagire”, ha spiegato, riferendosi alle critiche ricevute. Il punto, secondo il cantautore, è il modo in cui vengono espresse le osservazioni: “Non si può parlare genericamente di sbavature o insegnare a un cantante cos’è l’intonazione”

Pur riconoscendo che ogni performance possa presentare margini di miglioramento, D’Alessio ha sottolineato come l’errore faccia parte del percorso artistico. “Come nelle analisi del sangue: qualcosa si trova sempre”, ha aggiunto con una metafora efficace.

In un contesto televisivo sempre più orientato al confronto diretto, il Serale di Amici si conferma così non solo una vetrina per i giovani talenti, ma anche un palcoscenico di personalità, dove il dibattito tra esperti diventa parte integrante dello spettacolo.