Amici 2026, nuovo scontro tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli: “Non sei Damiano dei Maneskin”

Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli non si sopportano più e ad "Amici" va in scena l'ennesimo scontro: la sfida tra Gard e Riccardo è stata annullata

Se pensavate che il Serale di Amici 2026 sarebbe stato una passeggiata di salute tra cover e coreografie, beh, vi sbagliavate di grosso. Al centro del ring, questa volta, non ci sono stati solo i ragazzi, ma un vero e proprio duello all’ultimo sangue tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli. E come ogni scontro che si rispetti, sono volate parole grosse, inviti a cena e paragoni onestamente incomprensibili. Il fuoco divampato una settimana fa non si è ancora spento, e tra la Prof e il Giudice la questione pare tutt’altro che chiusa. Pettinelli è stata apostrofata come una spaccia dischi, mentre oggi è il cantautore partenopeo a dover incassare il colpo: ma chi ha davvero ragione?

Amici, un guanto di sfida fuori gara

Il pomo della discordia è un guanto di sfida che definire ambizioso sarebbe un facile eufemismo. I due allievi in gara, Gard e Riccardo, si sono dovuti misurare con un brano complicatissimo della nostra musica: La costruzione di un amore di Ivano Fossati. Una scelta delicata, non solo per la difficoltà tecnica ed emotiva del brano, ma anche perché i ragazzi hanno dovuto cantare sulla versione originale. Insomma, nessuna scorciatoia: o la va, o la spacca.

L’atmosfera si è fatta rovente fin dalle prime note. Anna Pettinelli è apparsa visibilmente colpita dall’interpretazione di Gard, tanto da finire l’esibizione con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione. “Tu mi emozioni sempre”, ha detto con gli occhi bagnati dalle lacrime, non si capisce però da cosa derivasse cotanta commozione. Entrambe le esibizioni sono state modeste, e dire che hanno 20 anni e quelle sensazioni dovrebbero sentirle sulla pelle, ma non c’è stato niente da fare. Un po’ come la versione di Because the night di Patti Smith: è tutto troppo, troppo debole.

A gelare l’entusiasmo è stato proprio Gigi D’Alessio: secondo lui, Gard è stato meno incisivo di Riccardo, che invece avrebbe centrato l’esibizione nella sua interezza, mantenendo il controllo dall’inizio alla fine. “Non significa che tu l’abbia fatta male, ma lui l’ha nobilitata”, ha detto D’Alessio.

Lo scontro con Anna Pettinelli

A quel punto, Anna Pettinelli non ci ha visto più. Il battibecco infinito, l’eco in studio insopportabile, e alla fine l’ultimatum della Prof e speaker radiofonica: “Ma non può essere sempre un confronto tra noi due! Senti, andiamoci a mangiare una pizza insieme dopo la puntata e pago pure io“, dice lei spazientita, ma D’Alessio insiste e non vuole mollare il colpo.

Gigi non ha fatto in tempo a replicare che Anna ha sganciato la bomba atomica della serata: “Scusami Gigi, ma non sei Damiano dei Maneskin!”. Come a dire “nemmeno tu sei questo gran performer”. La replica non si è fatta attendere “Ma che c’entra? Nemmeno Damiano dei Maneskin è me!”. Touché. Chi ha ragione? A voi l’ardua sentenza, non esiste modo per capirlo davvero.

Nonostante il botta e risposta, i giudici si sono trovati davanti a un vicolo cieco. La bravura di entrambi i ragazzi e la complessità della sfida hanno portato a un verdetto di parità. Il risultato è stato un guanto di sfida annullato e palla al centro. Si riparte da zero.