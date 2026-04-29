Amici 25, Anna Pettinelli contro tutti i cantanti: il guanto di sfida e le parole su Maria De Filippi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Anna Pettinelli

Amici 25 è ormai entrato nel vivo e i professori sono pronti a mettere alla prova i concorrenti per scoprire chi vincerà. Fra loro Anna Pettinelli che ha fatto discutere per aver proposto lo stesso guanto di sfida a tutti i cantanti dello show di Maria De Filippi.

Amici 25, Anna Pettinelli contro tutti i cantanti

Nell’ultimo daytime Anna Pettinelli ha preso una scelta radicale, decidendo di mettere alla prova ben quattro cantanti. Ad Elena, Angie, Lorenzo e Riccardo è stato consegnato lo stesso guanto di sfida contro Gard. Ciò significa che tutti gli allievi dovranno affrontare Gard con lo stesso pezzo.

Elena è stata la prima cantante a ricevere la lettere della Pettinelli. “Che fine ha fatto la ragazza che mi piaceva tanto? La grinta, il carattere, la voglia di spaccare tutto. Hai offerto performance minimaliste, al contrario di Gard – ha scritto l’insegnante -. Un cantante deve essere popolare e arrivare a tutti. Certo è difficile confrontarsi con un cantante completo come Gard”.

Elena ha dunque replicato: “Ho tanto da migliorare, certo. Ma se lei non vede il talento, almeno che veda il mio impegno. Non posso dirmi da sola che ho talento. Ma posso dire che ho 20 anni, ho tanta voglia di fare, sono arrivata fin qui, alla settima puntata del Serale e questo deve contare qualcosa”

In seguito è toccato a Riccardo, accusato di fare sempre le stesse cose. “Nonostante nelle ultime serate io abbia cantanto cose completamente diverse, lei non l’ha visto – si è difeso lui -. Ma lei dice cose per partito preso, lei deve sempre dire cose diverse”.

Le critiche non sono mancate anche per Angie e Lorenzo. Secondo la Pettinelli quest’ultimo non avrebbe talento. “Hai alternato buone performance a esibizioni scialbe e prive di colori – ha spiegato la prof -. Ora è arrivato il momento di scoprire se il tuo talento esiste o meno. Gard non ne ha sbagliata una”.

Le parole di Anna Pettinelli su Maria De Filippi

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Anna Pettinelli ha poi parlato di Maria De Filippi e degli scontri fra professori e giudici. Sin dalle prime puntate del Serale di Amici 25 infatti la Pettinelli si è trovata al centro di discussioni, prima con Rudy Zerbi, poi con Gigi D’Alessio.

L’insegnante di canto dello show ha spiegato come le liti siano tutte vere e ha ribadito che Maria De Filippi lascia tutti liberi di esprimersi, senza bloccare gli scambi di opinione che avvengono in puntata.

“Maria ci lascia molto liberi di dire e fare quello che vogliamo – ha rivelato -. Anche durante le nostre baruffe. Dal suo modo di lavorare abbiamo imparato il rigore, la precisione. Lei c’è, la senti ed è una cosa meravigliosa”.

Anna Pettinelli ha poi affermato di sentirsi molto vicina ad uno dei giudici e di considerarlo il suo preferito. “Amadeus perché ha una visione un po’ più larga dei ragazzi – ha confidato -. Avendo fatto il direttore artistico di Sanremo ha ascoltato tanta musica ed è il più vicino al mio pensiero”.