Matrimonio Buonamici-Kalman a sorpresa: gli ospiti vip, l’abito e gli amici

Cesara Buonamici è il volto storico del Tg5: siamo abituate a vederla in TV, ad ammirare la sua professionalità, la serietà e l’enorme competenza. Tanto esposta quanto nascosta, la Buonamici non è solita parlare della sua vita privata. Lo ha fatto di recente, confermando che avrebbe sposato presto il suo Joshua Kalman dopo ben ventiquattro anni d’amore. E così è stato: il 14 maggio si è tenuta la cerimonia, in modo estremamente intimo e riservato, proprio come lei. Dagli amici all’abito, le meravigliose foto del matrimonio.

Cesara Buonamici e Joshua Kalman, le nozze: un matrimonio intimo

La Buonamici ha detto sì, e ci sono voluti ventiquattro anni per giungere a questo momento emozionante. Anni in cui ha sempre tenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Le nozze civili di Cesara Buonamici e Joshua Kalman sono state perfette per celebrare un amore unico, lontano dalle luci dei riflettori. Joshua, che è un medico israeliano di 71 anni, ha alla fine giurato amore eterno alla sua Cesara: la cerimonia si è svolta a Fiesole, la città toscana in cui è nata la giornalista.

La loro storia d’amore prosegue dal lontano 14 settembre 1997. Nel corso di un’intervista, Cesara aveva svelato: “In questi lunghi anni ci abbiamo pensato più volte ma poi il matrimonio non si è mai celebrato. In fondo, non avevamo necessità, anche perché non avendo figli, non c’erano motivi reali. Qualche volta abbiamo pensato di organizzare il matrimonio presso l’ambasciata italiana in Israele, oppure durante qualche viaggio all’estero. E invece dopo tanto girovagare ci sposeremo a Fiesole, il mio paese natio, dove ho le mie radici”.

Gli ospiti e gli amici al matrimonio di Cesara Buonamici e Joshua Kalman

Tra gli invitati e grandi amici presenti al matrimonio di Cesara Buonamici e Joshua Kalman, citiamo Clemente Mimun, il direttore del Tg5, Emanuele Filiberto, Cesare Prandelli, il Generale Leonardo Tricarico, Mario Sestini. Come hanno notato altri quotidiani, mancava Enrico Mentana, con cui la Buonamici ha fatto la storia dell’informazione italiana. Il 14 maggio, in ogni caso, si è tenuto il rito civile, ma la festa è prevista per 18 maggio, mercoledì: un party a Roma sulla Terrazza Borromini, con centinaia di ospiti.

L’abito da sposa di Cesara Buonamici

La Buonamici ha scelto un semplice tailleur bianco per le sue nozze. Nulla di particolarmente ardito o complesso: un abito perfetto per l’occasione, anche se – dobbiamo dirlo – l’accessorio più bello è proprio il sorriso che possiamo vedere nelle foto. Cosa c’è di più speciale ed emozionante di coronare il proprio sogno d’amore? E dopo ben ventiquattro anni trascorsi insieme, tra grandi emozioni e attimi indimenticabili. Come lo è stata la cerimonia, e per sempre.

“Non immaginavo che la notizia del mio matrimonio colpisse così tanto l’opinione pubblica“, ha affermato Cesara, qualche giorno fa. “Io l’ho tenuta riservata, non volevo tanto rumore, ma le tante dimostrazioni di affetto mi hanno fatto davvero piacere”. In effetti, ha ricevuto una grande dose d’affetto e di supporto, ma non poteva proprio essere altrimenti.