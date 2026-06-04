Ilary Blasi vola in Grecia e trova un messaggio misterioso sull’aereo: “Sei stata nominata”

Tempo di (meritate) vacanze per Ilary Blasi, che è volata in Grecia: il messaggio sull'aereo è diventato virale sui social

IPA Ilary Blasi

Ilary Blasi ha ufficialmente dato il via alle vacanze estive e non è passata inosservata nemmeno a 10.000 metri di altezza. Si è diretta da poco in Grecia con un volo e, una volta sedutasi al suo posto, ha ricevuto una piccola sorpresa, ovvero un biglietto scritto a mano dall’equipaggio. Un messaggio lungo, ironico e pieno di riferimenti ai suoi programmi televisivi, che Ilary ha prontamente condiviso su Instagram. E così anche un volo per Atene, se c’è la Blasi, può diventare uno show.

Ilary Blasi, il messaggio sull’aereo e la vacanza a Kéa con Bastian

Tormentoni ed espressioni tipiche di Ilary Blasi e non solo, così l’equipaggio dell’aereo (probabilmente composto da spettatori abituali della conduttrice) ha accolto Ilary a bordo. “È stato un grande piacere averti a bordo e spero che tu abbia gradito questo volo per Atene senza paurette. Abbiamo studiato vari coreo e tecnicismi tra le nuvole per evitare turbolenze fastidiosette”, si legge nella prima parte del messaggio, condito di rimandi all’ultima edizione del Grande Fratello VIP (riuscita nell’intento di risollevare un minimo lo stato di salute del reality show).

“Scansato noci di cocco nei cumulonembi, e se proprio tu dovessi sentire ancora agitata non esitare a chiederci un bel bicchiere di latte per rilassarti (colite a parte)”. Un cocktail di citazioni perfettamente calibrato, che ha strappato un sorriso anche alla diretta interessata. La chiusura è stata la ciliegina sulla torta: “Sei stata nominata la nostra Top Best Super Passeggera Amoretta!”. Il messaggio si conclude con un saluto a Joshua Kalman, il marito di Cesara Buonamici, diventato un piccolo tormentone della stagione del GF Vip appena conclusa.

Atterrata ad Atene, Ilary ha proseguito il viaggio verso Kéa, isola delle Cicladi raggiungibile in poco più di un’ora dalla capitale greca. Insieme al compagno Bastian Muller, la conduttrice sta soggiornando in una villa privata sulla costa, una proprietà di oltre 5.000 metri quadri affacciata sul blu del Mar Egeo. La struttura, attualmente in vendita per circa 7,2 milioni di euro, fa da sfondo al “buen retiro” da cartolina per staccare completamente dopo una stagione televisiva che l’ha vista impegnata fino all’ultimo minuto.

Ilary Blasi, il futuro al GF Vip

Ilary ha chiuso da poco un’edizione del Grande Fratello VIP in cui – va detto – è riuscita nell’impresa non scontata di riportare il reality in carreggiata dopo anni di polemiche. Il programma è stato allungato, il cast si è rivelato azzeccato e la conduttrice ha dimostrato ancora una volta di possedere quella leggerezza che in pochi riescono a mantenere quando la diretta si fa complicata. Difficile, a questo punto, immaginare che Mediaset non punti su di lei anche per la prossima edizione.

Per Ilary, dunque, il destino più probabile porta di nuovo nella Casa più spiata d’Italia. La conduttrice ha confermato il suo talento nella conduzione dei reality, il pubblico ha risposto e Cologno Monzese non ha motivo di cambiare una formula che funziona. Ma per le conferme ufficiali bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Intanto si gode il meritato riposo. La tv può attendere. Almeno fino a settembre.