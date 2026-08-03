Il matrimonio di Ilary Blasi a Ravello, quanto costa sposarsi a Villa Cimbrone

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Un matrimonio da favola. Così si prospetta quello di Ilary Blasi con il suo Bastian Muller. Ottenuto il divorzio da Francesco Totti, la conduttrice Mediaset sarebbe pronta a dire sì all’imprenditore tedesco. E non in una location qualsiasi bensì a Villa Cimbrone, a Ravello, una delle dimore storiche più affascinanti della Costiera Amalfitana.

Dopo la romantica proposta di nozze arrivata a Parigi nel giorno di San Valentino, con un anello di diamanti a suggellare la promessa, Ilary e Bastian avrebbero scelto un weekend di metà settembre per celebrare il loro giorno più bello in una cornice esclusiva, sospesa tra cielo e mare.

Villa Cimbrone, la location da sogno scelta da Ilary Blasi

Per Ilary Blasi e Bastian Muller non si tratta di una scelta casuale. Già nell’ottobre del 2025 avevano trascorso un romantico fine settimana tra Ravello e Positano, soggiornando proprio a Villa Cimbrone. All’epoca si parlò di una semplice vacanza, ma oggi quel viaggio assume tutto il sapore di un possibile sopralluogo in vista del grande giorno.

La villa, costruita su un antico promontorio che in epoca romana ospitava una residenza patrizia, deve il suo aspetto attuale all’intervento di Lord Grimthorpe, che all’inizio del Novecento la trasformò in uno dei luoghi più iconici della Costiera Amalfitana. Oggi è un boutique hotel di lusso con appena 19 camere, immerso in un parco di sei ettari dichiarato patrimonio UNESCO e celebre in tutto il mondo per la spettacolare Terrazza dell’Infinito.

Tra statue, giardini all’italiana contaminati dallo stile inglese, scorci sul mare e atmosfere senza tempo, Villa Cimbrone è diventata una delle mete più esclusive per matrimoni internazionali. Non sorprende, quindi, che la presentatrice del Grande Fratello Vip l’abbia scelta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita, lasciandosi definitivamente alle spalle la rottura con Francesco Totti.

Quanto costa sposarsi a Villa Cimbrone

Ma quanto bisogna spendere per organizzare un matrimonio in una delle location più esclusive d’Italia? La risposta è semplice: molto.

Villa Cimbrone appartiene alla fascia più alta del mercato wedding di lusso. Le 19 camere dell’hotel hanno tariffe che oscillano indicativamente tra i 650 e oltre i 1.100 euro a notte, a seconda della stagione e della tipologia scelta. Per eventi privati è spesso richiesto il soggiorno minimo di due notti e, nei casi più prestigiosi, l’affitto dell’intera struttura per garantire la massima esclusività agli sposi e ai loro ospiti.

Il ricevimento può essere organizzato negli spazi più iconici della dimora, dalla suggestiva Cripta ai raffinati giardini, passando per la Tea Room, utilizzata anche per cerimonie simboliche o con valore civile.

La capienza arriva a circa 150 invitati, mentre l’organizzazione è seguita da un team interno che coordina ogni dettaglio: dagli allestimenti floreali alla musica, fino al banchetto firmato dal ristorante della villa, dove la tradizione gastronomica campana viene reinterpretata in chiave gourmet.

Il costo complessivo varia in base agli spazi scelti, al numero degli invitati e ai servizi richiesti, ma il budget supera facilmente diverse decine di migliaia di euro, fino a raggiungere cifre ben più importanti per gli eventi più esclusivi.

Una scelta che racconta non solo il gusto di Ilary Blasi e Bastian per il lusso discreto, ma anche il desiderio di trasformare il matrimonio in un’esperienza irripetibile, con l’incantevole Costiera Amalfitana.