Ilary Blasi e Bastian Muller in Grecia prima delle nozze: vacanze da sogno nella villa da 7 milioni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi e Bastian Muller

L’estate è già iniziata per Ilary Blasi che, archiviato il Grande Fratello Vip, è partita alla volta della Grecia per una vacanza romantica in compagnia del fidanzato Bastian Muller.

Ilary Blasi e Bastian Muller in Grecia: la vacanza extra lusso

La storia d’amore fra la conduttrice e l’imprenditore procede a gonfie vele e i due sono innamoratissimi. Il matrimonio, secondo quanto confermato dalla stessa Ilary Blasi, arriverà presto, il tempo di ottenere il divorzio da Francesco Totti. Nel frattempo Bastian Muller e la presentatrice hanno deciso di concedersi una vacanza romantica e super lusso in Grecia.

Per la loro fuga d’amore Bastian e Ilary hanno scelto un’isola della Grecia poco conosciuta e perfetta per garantire la massima privacy. Un vero e proprio paradiso terrestre, con spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Per l’occasione la coppia ha affittato una villa da 480 metri quadri, affacciata direttamente sul mare Egeo, con piscina a sfioro e numerose camere.

Una magione dal valore di 7 milioni di euro che la conduttrice ha mostrato su Instagram, pubblicando scatti in cui fa yoga, gusta una deliziosa colazione e si concede un momento di tenerezza con il compagno.

Le nozze, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero vicinissime. Mancherebbe solo la firma del divorzio con Francesco Totti che dovrebbe arrivare a breve. Qualche tempo fa a confermare il matrimonio era stata proprio Ilary Blasi. La conduttrice aveva confessato di voler giurare amore eterno al fidanzato, conosciuto dopo l’addio doloroso a Totti durante una vacanza a New York.

Ilary Blasi e le nozze con Bastian Muller

“Le cose possono accadere, succedono. Perché la vita è imprevedibile – aveva rivelato Ilary al settimanale Chi -. Sono molto centrata, sto bene con me stessa, quindi la persona che sta vicino a me deve essere un valore aggiunto. Allora la cosa può funzionare. Se ho fatto questa scelta e perché veramente ne vale la pena. Bastian è un valore aggiunto: mi fa stare bene, sono felice. È una persona solida, che mi dà sicurezza, mi dà gioia”.

In quell’occasione Ilary aveva svelato di sognare Sal Da Vinci come cantante al suo matrimonio. La data, almeno per ora, non c’è ancora, ma il desiderio della conduttrice e dell’imprenditore, è sempre più forte.

Terminata la conduzione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi si prepara a vivere un’estate d’amore. Anche il rapporto con Francesco Totti sembra essere migliorato. I due qualche giorno fa avevano scelto di partecipare insieme – seppur seduti lontani – alla comunione di Isabel, la figlia più piccola.

Un segnale di distensione (forse) dopo un periodo segnato da accuse reciproche e da un’aspra battaglia in tribunale. Una guerra che presto potrebbe concludersi proprio con la firma del divorzio. Quest’ultima sarebbe vicinissima e si tratterebbe del passo definitivo per archiviare la favola d’amore Totti-Blasi per iniziare un nuovo capitolo.

Se Ilary ha ritrovato la felicità con Bastian Muller, infatti, Totti è legato da diverso tempo a Noemi Bocchi. Con la design floreale però, almeno per ora, non ci sarebbe nessun matrimonio in vista.