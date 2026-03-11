Ilary Blasi parla per la prima volta delle nozze con Bastian Muller: “Sal Da Vinci come cantante”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

Ilary Blasi parla per la prima volta delle nozze con Bastian Muller dopo l’anello ricevuto lo scorso febbraio come promessa d’amore. La conduttrice è pronta a giurare amore eterno al fidanzato con una cerimonia che si preannuncia super romantica, anche grazie alla presenza di Sal Da Vinci.

Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano: alle nozze Sal Da Vinci

Ilary Blasi e Bastian Muller si giureranno presto amore eterno. Le nozze, secondo alcune indiscrezioni, si svolgeranno nella primavera del 2027. Un giorno importante per la presentatrice che per la prima volta, a pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip, ha deciso di parlare del matrimonio. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice ha lasciato intendere di essere già impegnata nei preparativi della cerimonia. E a cantare alle sue nozze ci potrebbe essere proprio Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 e cantante amatissimo soprattutto da Chanel, figlia di Ilary.

“Sal Da Vinci avrebbe dovuto essere presente alla festa per i 18 anni di mia figlia Chanel – ha spiegato -. Poi non c’è stata occasione, tanto che, quando l’ho visto a Battiti Live, la scorsa estate, gliel’ho ricordato. E lui mi ha risposto: ‘La prossima volta che mi chiami io vengo’. Quindi c’è una promessa”.

Per Ilary Blasi si tratta del secondo matrimonio dopo le nozze da favola con Francesco Totti da cui ha avuto i figli Cristian, Chanel e Isabel. Dopo il divorzio e un addio doloroso, la conduttrice ha ritrovato l’amore con Bastian Muller.

“Le cose possono accadere, succedono – ha rivelato -. Perché, come dicevamo prima, la vita è imprevedibile. Sono molto centrata, sto bene con me stessa, quindi la persona che sta vicino a me deve essere un valore aggiunto. Allora la cosa può funzionare. Se ho fatto questa scelta e perché veramente ne vale la pena. Bastian è un valore aggiunto: mi fa stare bene, sono felice. È una persona solida, che mi dà sicurezza, mi dà gioia”.

L’amore di Ilary Blasi e Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono incontrati per caso, in un aeroporto, quando la conduttrice aveva deciso di partire per New York in compagnia delle amiche. All’epoca la presentatrice era reduce dall’addio a Totti, un divorzio segnato da polemiche, accuse reciproche e una battaglia legale.

Discreto e affascinante, Bastian è riuscito a conquistare il cuore di Ilary, entrando nella sua vita e diventando una presenza importante anche per i figli della presentatrice. La Blasi ha svelato di lasciarsi conquistare, quando si parla di amore, soprattutto dal carattere di una persona.

“A volte ci sono anche maschi che sono belli e però sono mosci, non ballano, e, magari, quello meno bello è più intrigante, più divertente, e questo vale un po’ per tutti i sessi – ha confidato, non senza usare una certa ironia per raccontarsi e parlare di sentimenti -. Come vedi ho avuto più che altro biondini, ma è un caso. A volte c’è un particolare, un dettaglio, che ti prende. Però adesso sono grande, prendo il pacchetto completo, ci devono essere diverse caratteristiche che ti conquistano”.