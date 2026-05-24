Chi è Alfio Russo, il giovanissimo vincitore di Dalla Strada al Palco – Special

IPA Il sassofonista Alfio Russo

Prendi un sassofonista di soli 14 anni, portalo in prima serata su Rai 1 ed ecco che si compie la magia. Alfio Russo ha convinto tutti con il suo talento, portando a casa la vittoria nella puntata finale di Dalla Strada al Palco – Special, andata in onda il 23 maggio su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. Tra i migliori artisti di strada d’Italia ha spiccato proprio lui, che ha coronato il sogno di esibirsi con una vera e propria leggenda della musica.

Il giovane talento siciliano con la musica nel cuore

Classe 2011, Alfio Russo è nato a Catania ma vive ad Adrano, alle pendici dell’Etna, dove frequenta il primo anno del liceo scientifico. La sua è una storia di talento ma soprattutto di amore, che prende le mosse da un dono che possono vantare in pochi: l’orecchio assoluto.

Ad avere un grande peso nella vita di Alfio c’è una famiglia unita, che lo ha sempre sostenuto, accompagnandolo in ogni piazza ed emozionandosi con lui a ogni nota. I genitori, la sorella, i nonni eono stati i primi a credere in quel sogno nato quasi per gioco.

Tutto è iniziato quando aveva solo 7 anni, durante una passeggiata domenicale a Siracusa, quando è rimasto letteralmente rapito dalle note calde e vibranti di un artista di strada che suonava il sassofono. Un colpo di fulmine: da quel momento non ha desiderato altro se non suonare il sassofono. Così nel 2018 ha scritto la letterina a Babbo Natale chiedendo lo strumento e, da quando ha potuto stringerlo per la prima volta tra le mani, non se n’è più separato.

I primi passi nella banda musicale di Adrano, poi lo studio del jazz a Catania. Quando la pandemia ha imposto uno stop forzato a lezioni e concerti, Alfio non si è perso d’animo, continuando a studiare da autodidatta nella sua cameretta e innamorandosi perdutamente dello swing e di miti intramontabili come Charlie Parker.

Aprire i canali social è stata la spinta finale. Condividendo la sua arte ha collezionato un follower dietro l’altro, arrivando a farsi notare anche a Tu Sì Que Vales nel 2022, I Fatti Vostri e Rai Gulp.

L’emozionante vittoria a Dalla Strada al Palco – Special

Con una performance travolgente, Alfio Russo si è aggiudicato la vittoria a Dalla Strada al Palco – Special, con un premio di 10.000 euro in gettoni d’oro. Fin dalla prima puntata, ha conquistato un punteggio record di 1696 voti eseguendo Tu mi piaci tanto di Sayf e volando dritto in finale.

Nella finalissima andata in onda su Rai 1 il 23 maggio, il giovane sassofonista ha anche realizzato un sogno: suonare insieme alla leggenda internazionale della musica Lou Bega, duettando sulle note della celeberrima Mambo No. 5. “Condividere la scena con lui è stato un sogno ad occhi aperti – ha scritto in un post su Instagram -. Un artista fantastico, di un’umiltà disarmante, gentile e dal cuore d’oro. Insieme a lui, un grazie immenso alle sue incredibili ballerine, che hanno portato un’energia e una carica travolgenti sul palco, rendendo questa esibizione un momento che non dimenticherò mai nella vita. E poi ci siete voi”.

“La felicità che provo in questo momento è indescrivibile, un’emozione così forte che toglie il fiato. Salire su quel palco è sempre un onore, ma stasera è stato pura magia. (…) Grazie, grazie e ancora grazie a ognuno di voi che mi ha votato, sostenuto e spinto verso la vittoria. Sentire il vostro calore e il vostro affetto è il premio più grande in assoluto. Questo traguardo è anche vostro”, le sue parole dopo la vittoria.