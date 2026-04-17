Dalla strada al palco, anticipazioni del 17 aprile: gli ospiti della seconda puntata

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Mara Venier, Carlo Conti, Nino Frassica e Bianca Guaccero sono la giuria di "Dalla strada al palco"

Dopo un’ottima puntata di debutto, stasera, venerdì 17 aprile, torna Dalla strada al palco Special, con il secondo appuntamento dello show che porta in tv artisti di ogni genere trasformando il palco in una vera piazza contemporanea.

Forte di un esordio da quasi tre milioni di telespettatori e il 21% di share, il people show di Rai 1 continua a raccontare storie di talento, passione e creatività unendo intrattenimento e narrazione. E anche in questa seconda puntata, non mancano gli ospiti speciali. Scopriamo tutte le anticipazioni.

“Dalla strada al palco Special”, le anticipazioni del 17 aprile

Più che una gara tradizionale, Dalla strada al palco Special è un racconto condiviso. Gli artisti che salgono sul palco per esibirsi, infatti, portano con sé un pezzo di percorso: c’è chi arriva da esperienze difficili, chi ha trasformato una passione in lavoro e chi semplicemente cerca uno spazio per farsi conoscere.

Anche questa sera, a guidare e commentare questo flusso ci sono i “passanti importanti”: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero che, in questa edizione, più che giudici funzionano come una sorta di pubblico amplificato: reagiscono, si emozionano e commentano le performance.

Alla fine della puntata, sono proprio loro insieme al pubblico a scegliere i due performer che possono accedere di diritto alla finale. Dopo il primo appuntamento, hanno già conquistato un posto il giovanissimo sassofonista Alfio Russo e il Gruppo Lirico Priolo, una famiglia di cantanti lirici venezuelani che ha colpito per intensità e presenza scenica. Stasera scopriremo chi potrà raggiungerli in finale.

Gli ospiti della seconda puntata

Anche questa settimana lo show si arricchisce con ospiti speciali che danno un ritmo diverso alla puntata. Sul palco arrivano Alex Britti, con il suo modo di stare in scena senza fronzoli e la chitarra sempre in primo piano, e i Gipsy Kings, pronti a portare nel programma un’energia più internazionale con suoni caldi e atmosfere che sanno subito di estate e piazze piene.

Protagonisti assoluti restano però gli artisti di strada, arrivati da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, pronti a giocarsi tutto davanti al pubblico e alla giuria. È lì che il programma trova davvero il suo centro: nelle storie, nei numeri e in quell’imprevedibilità che rende ogni esibizione diversa dall’altra.

La presenza degli ospiti si intreccia con questo racconto senza sovrastarlo, ma anzi contribuendo a renderlo più dinamico. A tenere insieme i diversi momenti è la band live diretta da Enrico Melozzi, che accompagna alcune performance aggiungendo profondità senza appesantirle. Il punto di forza resta proprio questo equilibrio: da una parte l’immediatezza degli artisti di strada, dall’altra un lavoro musicale che li sostiene senza snaturarli.

“Dalla strada al palco Special”, dove e quando vederlo

La seconda puntata di Dalla strada al palco Special va in onda stasera, venerdì 17 aprile, alle 21.30 su Rai 1. Per chi preferisce guardarlo in streaming o recuperare gli episodi in un secondo momento, il programma è disponibile anche su RaiPlay, dove restano visibili le puntate già trasmesse.

Un appuntamento che si inserisce bene nel palinsesto del venerdì sera: abbastanza leggero per staccare, ma con storie e performance che riescono a catturare l’attenzione. E che, almeno per una sera, portano in tv un’idea di spettacolo più spontanea e meno costruita del solito.