Anticipazioni Dalla strada al palco, 10 aprile: nuova formula, conduttori vip e super ospiti

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Bianca Guaccero

Questa sera, venerdì 10 aprile, i fan della musica dal vivo possono sintonizzarsi su Rai1 per il ritorno di Dalla strada al palco, il programma dedicato agli artisti di strada guidato da Bianca Guaccero, in questa nuova edizione senza Nek, che promette ancora una volta emozioni autentiche e tanta buona musica. Nato da un’idea di Carlo Conti e prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai con Stand by me, lo show dà spazio a talenti straordinari provenienti da tutta Italia e non solo. Sul palco arrivano storie vere, fatte di sogni, sacrifici e passione, che prendono vita in esibizioni capaci di lasciare il segno. Il programma torna però in versione completamente rinnovata, con una nuova formula e una giuria d’eccezione.

Dalla strada al palco, le anticipazioni del 10 aprile

Torna in prima serata Dalla strada al palco, ma questa volta con una veste completamente nuova, ribattezzata Special: il people show dedicato agli artisti di strada si rinnova profondamente, scegliendo di dare ancora più spazio alle storie e alle emozioni dei protagonisti. La nuova stagione, al via da venerdì 10 aprile alle 21:30 su Rai1, promette uno spettacolo ricco di talento e momenti intensi, con una narrazione più corale e coinvolgente.

Non si tratta più soltanto di esibizioni, ma di veri racconti di vita che trasformano il palco in una piazza viva, autentica e sorprendente. Tra i cambiamenti più significativi spicca l’uscita di scena di Nek e la scelta di rinunciare a un conduttore unico: una svolta decisa rispetto al passato, che lascia spazio a un gruppo di volti amatissimi della televisione italiana pronti a guidare lo show.

Tra loro troviamo Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e la stessa Bianca Guaccero che, anziché co-conduttrice come in precedenza, ricoprirà il ruolo di gudice: i conduttori verranno poi affiancati da sei bambini provenienti da tutta Italia che si divertiranno a commentare e votare le esibizioni, trasformando il programma in uno show corale.

Dalla strada al palco, gli ospiti della prima puntata

La puntata d’esordio di Dalla strada al palco 2026 si prepara a conquistare il pubblico con un carico di emozioni e ospiti davvero speciali, tra cui il celebre tenore Placido Domingo e l’intensa Fiorella Mannoia. Protagonisti assoluti restano gli artisti di strada, arrivati da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, pronti a giocarsi tutto davanti al pubblico e alla giuria dei “passanti importanti”, chiamata a scegliere l’esibizione più convincente della serata.

Chi riuscirà a brillare più degli altri conquisterà un posto diretto in finale, dove in palio ci sarà il titolo di Miglior artista di strada d’Italia e un premio da 10.000 euro in gettoni d’oro. Ma le opportunità non finiscono qui: puntata dopo puntata, la giuria potrà riportare in gara un concorrente, dando così una seconda chance a chi merita di arrivare fino in fondo. A rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente sarà la musica dal vivo, con la band diretta dal Maestro Enrico Melozzi, pronta ad accompagnare ogni performance con arrangiamenti inediti e duetti capaci di sorprendere.

Quando e dove vedere Dalla strada al palco

La nuova puntata di Dalla strada al palco andrà in onda su Rai1 il 10 aprile a partire dalle 21,30, dopo il tradizionale appuntamento con Affari Tuoi e Stefano De Martino. La puntata potrà essere vista anche in streaming su RaiPlay e sui social, dove si potrà seguire con l’hashtag ufficiale, e nelle condivisioni sul profilo ufficiale del programma che ogni settimana intercettano decine di commenti. La trasmissione rimarrà fruibile sulla piattaforma digitale della Rai anche nei giorni successivi alla messa in onda.