Dalla Strada al Palco, anticipazioni del 23 maggio: gli ospiti dell’ultima puntata

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Bianca Guaccero, Mara Venier, Carlo Conti e Nino Frassica

Cala il sipario su Dalla strada al palco Special: la grande festa degli artisti di strada, nata da un’idea di Carlo Conti, questa sera saluterà il pubblico con la puntata finale ricca di grandi emozioni. Come di consueto, al centro della serata ci saranno le storie uniche dei talenti che abbiamo già visto esibirsi negli appuntamenti precedenti, accompagnati eccezionalmente da grandi nomi del panorama musicale italiano e non solo.

Dalla strada al palco Special, le anticipazioni del 23 maggio

Dopo settimane di esibizioni è arrivato il momento decisivo: puntata finale per Dalla strada al palco Special, in onda in prima serata su Rai1, che decreterà il vincitore di questa edizione. Protagonisti saranno i musicisti, gli acrobati, i performer e gli artisti provenienti dal mondo della strada, accompagnati come sempre dalla band diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

Dopo aver vinto (o grazie al ripescaggio) e conquistato il pubblico nelle puntate precedenti, gli artisti rimasti in gara si esibiranno con la loro ultima esibizione. Nel corso della finale si sfideranno: Alfio Russo e il suo sassofono, la Famiglia Priolo con il canto lirico, Nikolas Bushi con la ventriloquia, Raffaele Magliuolo al pianoforte, Fabio Ingrassia con il fast painting.

E ancora Januaria Carito che si esibirà con voce e chitarra, Isam Maarouf con il beatbox, Radmila Novozheeva con il canto lirico, Andrea Chiarini alla chitarra, Jonathan Rossi con il bike trial show, il Duo Fondoux nella danza aerea acrobatica, Francesca Prini con le sue performance acrobatiche e Barbopiano al pianoforte.

Gli ospiti dell’ultima puntata

A commentare le performance ci sarà una giuria d’eccezione: troveremo i “Passanti importanti” Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, accompagnati da Enrico Brignano e Nek, già conduttore delle passate edizioni dello show.

Per la serata finale, il meccanismo di voto sarà ancora più incisivo: le valutazioni dei giurati verranno svelate solo al termine delle esibizioni e avranno un peso triplo, aumentando la tensione e l’imprevedibilità della gara. Un sistema pensato per rendere la chiusura ancora più spettacolare e coinvolgente, con un verdetto che potrà ribaltare ogni previsione.

La puntata conclusiva sarà inoltre arricchita da numerosi ospiti che saliranno sul palco accanto ai concorrenti, con duetti, interventi musicali e momenti di spettacolo. Nel corso della serata vedremo infatti Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone, Luca Gaudiano e Lou Bega, insieme al tenore Vittorio Grigolo e a Carly Paoli. Spazio anche alla Banda dell’Esercito Italiano, ad Anna Chiara Amirante, a Mowgli, a Greta Zuccarello, a Vincenzo De Lucia e a Selma.

Dalla strada al palco Special, dove e quando vederlo

L’ultima puntata di Dalla strada al palco Special va in onda stasera, sabato 23 maggio, alle 21.30 su Rai1, subito dopo il consueto appuntamento con Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino. Il programma – prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me – è fruibile anche in in streaming su RaiPlay, dove rimane disponibile anche dopo la messa in onda, insieme agli episodi precedenti della stagione.