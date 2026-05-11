Sarebbe finita tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone (nel migliore dei modi): i due si sarebbero separati senza troppi rancori

IPA Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone si sono lasciati. Una rottura che non arriva come un fulmine a ciel sereno: le voci di una crisi si rincorrevano da settimane, e i segnali c’erano già tutti. La storia tra l’attrice e il pilota, nata a inizio anno e ufficializzata dopo gli scatti in Franciacorta, si è chiusa nel giro di pochi mesi. I due si sarebbero lasciati in modo pacifico, e continuerebbero a sentirsi trasformando quello che c’era in un rapporto di amicizia.

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, una storia durata pochi mesi

A rivelare la fine della relazione è la rubrica di Giuseppe Candela sul settimanale Chi. Il legame tra i Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone era venuto alla luce a gennaio, quando i paparazzi li avevano immortalati insieme all’uscita di un resort. Da lì le indiscrezioni si erano moltiplicate, fino alla conferma della stessa Rocío, che aveva raccontato di aver incontrato Iannone per caso a Madrid e di aver scoperto una persona sensibile, con valori vicini ai suoi. Aveva però messo subito le mani avanti: “Ci conosciamo da pochissimo”, aveva detto, lasciando intendere che non c’era fretta di etichettare quello che stava nascendo.

Per entrambi si trattava di un nuovo inizio dopo due addii importanti. Rocío usciva dalla fine della relazione di 14 anni con Raoul Bova, un capitolo che l’aveva segnata profondamente e di cui aveva parlato a Verissimo senza nascondere il dolore: “Non ho mai provato rabbia, neanche all’inizio. Ero delusa oltre ogni aggettivo, perennemente incredula”. Iannone, dal canto suo, aveva chiuso la storia con Elodie senza annunci né dichiarazioni pubbliche.

Già nelle scorse settimane il settimanale Oggi aveva parlato di un sentimento che si stava “assopendo”, di una complicità ostentata più che vissuta. “Il loro sentimento si sta assopendo, anche se ostentano complicità agli amici e ai paparazzi”, aveva scritto il giornale.

Perché si sono lasciati

Rocío Muñoz Morales, stando a quanto emerge, non era pronta a legarsi in modo esclusivo. Lo aveva detto fin dall’inizio, in realtà, quando aveva specificato di non volersi buttare a capofitto in una nuova relazione dopo quanto accaduto con Bova. Il lavoro, il teatro, il suo ruolo di madre delle figlie avute con l’attore: le priorità erano altre, e con il passare delle settimane – forse – sono diventate sempre più chiare.

Iannone, d’altra parte, non avrebbe ancora del tutto metabolizzato la fine con Elodie, che nel frattempo ha voltato pagina avvicinandosi alla ballerina Franceska Nuredini. Due situazioni emotive diverse, due tempi diversi, che alla fine non si sono incontrati, e così la storia si è spenta senza clamore (né rancore).

Per Rocío si tratta dell’ennesima conferma di un periodo di grandi cambiamenti. Dopo 14 anni con Bova, oggi Raoul è impegnato con Beatrice Arnera e la coppia starebbe per andare a convivere. L’attrice, invece, sembra aver scelto di prendersi il tempo che non si era concessa prima: ripartire da sé stessa, dal lavoro, dalle figlie, senza la pressione di dover dimostrare nulla a nessuno. E, poi, per l’amore c’è sempre tempo.