Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, perché sarebbero già in “crisi”

IPA Rocío Muñoz Morales

Dopo la fine della sua storia d’amore con Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales ha iniziato a frequentare l’ex di Elodie: il pilota Andrea Iannone. La frequentazione, però, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già in “crisi”: la Morales sarebbe impegnata con il lavoro e anche a teatro, e non sarebbe del tutto pronta a legarsi in una relazione esclusiva, a pochi mesi dall’addio a Bova.

Rocío Muñoz Morales, la presunta crisi con Andrea Iannone

Tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone la relazione non starebbe procedendo per il “meglio”. Entrambi sono usciti da due addii non di certo facili: la Morales è stata sotto le riflettori della cronaca rosa dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo su Raoul Bova; Iannone, invece, si è lasciato con Elodie senza nemmeno un annuncio. E se Elodie si è avvicinata molto alla ballerina Franceska Nuredini, con cui avrebbe un legame affettuoso, Iannone si è subito consolato con Rocío Muñoz Morales. Ma ora qualcosa sarebbe cambiato.

“Il loro sentimento si sta assopendo, anche se ostentano complicità agli amici e ai paparazzi”, così si legge sul settimanale Oggi. Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni, al momento la Morales non sarebbe intenzionata ad aprirsi a un legame vincolante, nonostante il coinvolgimento di Iannone (che non avrebbe ancora del tutto superato la rottura con Elodie). La storia sarebbe quindi sospesa, in bilico, in attesa del compimento del destino.

Il legame tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone

Dai primi scatti immortalati dai paparazzi fino alle parole di Rocío Muñoz Morales, le voci di un legame con Andrea Iannone si sono intensificate a febbraio. L’attrice aveva detto di stare frequentando un “uomo con i suoi stessi valori”, ma aveva già specificato di non essere totalmente pronta per buttarsi a capofitto in una nuova storia, soprattutto considerando come era finita con Raoul Bova. “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga. Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”.

A Verissimo, la Morales aveva raccontato del periodo difficile, definendolo “uno dei più complessi della sua vita”, perché non aveva mai messo in discussione la fedeltà di Bova. “Siamo stati una famiglia fino alla scorsa estate, fino al momento in cui il mondo mi è caduto addosso. Stavamo insieme da 14 anni e, come ogni coppia, abbiamo avuto discese e salite. Ma niente poteva farmi immaginare quello che sarebbe accaduto. Non ho mai provato rabbia, neanche all’inizio. Ero delusa oltre ogni aggettivo, perennemente incredula, eppure, e può suonare strano, non ce l’ho fatta ad arrabbiarmi. Non so spiegarlo, però dal minuto zero ho capito che il mio unico compito era proteggere le figlie“. Non ci sono rimpianti, però, perché Bova resterà sempre il padre delle sue figlie. Oggi l’attore è impegnato con Beatrice Arnera, con cui sta facendo sul serio: la coppia sarebbe pronta per la convivenza, per costruire il loro nido d’amore.