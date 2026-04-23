Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 24 aprile 2026: la minaccia di Greta

Ufficio stampa Rai Greta, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 155. Ecco le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026.

Nella puntata precedente di giovedì 23 aprile

Giovedì 23 aprile abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. :Matteo è determinato ad affrontare Odile per raccontarle quanto ha scoperto su Ettore, ma trova davanti a sé un muro invalicabile. Mimmo, convinto del talento di Agata, manda un telegramma a Firenze per dare una seconda possibilità alla giovane Puglisi. Umberto prende una decisione drastica e, dopo aver rivelato ai Marchesi tutta la verità sul loro padre, detta le sue condizioni. Greta, però, ha ancora una carta da giocare.

Anticipazioni della puntata del 24 aprile 2026

Agata è pronta a iniziare una nuova vita, grazie anche all’appoggio di Mimmo. Il concorso ALMAT per Caterina non va come sperato perché il bozzetto che ha scartato viene presentato da un’altra allieva. Delia e Botteri stanno per fare una comunicazione importante a Teo, ma una notizia inattesa rischia di scombinare i loro piani. Rosa prende una decisione che potrebbe cambiare il verdetto della critica al suo romanzo. I Guarnieri sono in attesa che Marchesi accettino la loro offerta per lasciare definitivamente Milano, ma Greta non molla e minaccia Adelaide di rivelare che Umberto è il padre di Odile.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 20 al 24 aprile.