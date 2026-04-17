Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della settimana dal 20 al 24 aprile 2026

Ufficio stampa Rai Irene, "Il paradiso delle signore"

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 20 al 24 aprile. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

All’Atelier si è consumato un momento importante quando Delia ha scoperto la proposta di matrimonio nascosta nell’abito confezionato da Botteri: il cuore la spinge ad accettare, ma le amiche l’hanno consigliata di attendere un gesto più formale. Sul versante degli affetti più giovani, Johnny ha iniziato a mettersi in gioco: ha aperto il suo cuore a Irene e la complessità dei loro rapporti è stata accentuata dalle prove della recita e da imprevisti che hanno dato alla storia una piega inaspettata.

Agata ha continuato a muoversi tra mezze verità e tensioni sul possibile rientro al corso di restauro a Firenze: una telefonata ha alimentato dubbi e la giovane ha anche deciso di dimettersi dall’incarico pur senza rivelare tutto a chi le sta vicino; in questo passaggio si è confidata con Roberto. Intanto, Adelaide ha lasciato il convento e è tornata a Villa Guarnieri, dove, grazie all’intervento di Matteo, ha colto segnali inquietanti durante una cena con i Marchesi, mettendo sotto pressione Ettore e Greta.

Sul fronte degli intrighi, Matteo ha origliato una conversazione compromettente dei fratelli Marchesi e ha poi riferito le sue scoperte a Umberto, aggiungendo nuove ombre sul possibile matrimonio tra Odile ed Ettore. In parallelo, Rosa ha ricevuto il sostegno di Marcello per il suo romanzo, mentre Tancredi ha annunciato un evento in Francia che potrebbe aprire nuove opportunità. Sul piano dell’esame di moda, Caterina ha lavorato ai bozzetti con l’aiuto di Valeria, non senza suscitare il malumore di Fulvio, e altre tensioni familiari sono emerse tra Cesare e Rebecca. Infine, la morte di Totò e la visita del piccolo Teo hanno acceso ulteriori sviluppi emotivi e pratici tra i personaggi.

Anticipazioni della settimana dal 20 al 24 aprile

Lunedì 20 aprile 2026

Agata confessa a Concetta che teme di aver perso Mimmo per sempre. In redazione nasce l’idea di dedicare la copertina di Paradiso Donna alla vincitrice del concorso ALMAT. Rosa decide di seguire il consiglio di Marcello di rimettere mano ai capitoli mancanti del suo romanzo e tra i due sembra riaffiorare un’intesa che sembrava sopita. Dopo aver vinto molti soldi scommettendo sull’incontro di boxe tra Griffith e Benvenuti, Johnny progetta di partire per un lungo viaggio. Adelaide e Umberto coinvolgono Matteo in un piano per proteggere Odile dai Marchesi, ma qualcosa va storto e Matteo finisce in carcere.

Martedì 21 aprile 2026

Irene appare turbata dai racconti di Johnny sui suoi progetti di vita libera, proprio mentre lei sta per legarsi in matrimonio con Cesare. La vittoria di Caterina al concorso dell’ALMAT viene data quasi per certa e la ragazza già sogna di stare sulla copertina di Paradiso Donna. Matteo, finito in carcere per essersi introdotto in casa Marchesi, chiede a Marcello di passare un’informazione importante ad Adelaide, che fa una scoperta sconvolgente.

Mercoledì 22 aprile 2026

Dopo la scoperta sui Marchesi, Umberto rivela a Marta che Ettore e Greta sono figli di Arturo, suo fratello. Un telegramma dalla scuola di restauro riaccende i dubbi tra Agata e Mimmo dopo la riappacificazione. La visita del piccolo Teo costringe Delia e Botteri a rimandare l’annuncio del loro matrimonio, mentre le nozze di Cesare e Irene si fanno sempre più vicine. Nel frattempo, Matteo viene rilasciato e incontra Adelaide e Umberto.

Giovedì 23 aprile 2026

Matteo è determinato ad affrontare Odile per raccontarle quanto ha scoperto su Ettore, ma trova davanti a sé un muro invalicabile. Mimmo, convinto del talento di Agata, manda un telegramma a Firenze per dare una seconda possibilità alla giovane Puglisi. Umberto prende una decisione drastica e, dopo aver rivelato ai Marchesi tutta la verità sul loro padre, detta le sue condizioni. Greta, però, ha ancora una carta da giocare.

Venerdì 24 aprile 2026

Agata è pronta a iniziare una nuova vita, grazie anche all’appoggio di Mimmo. Il concorso ALMAT per Caterina non va come sperato perché il bozzetto che ha scartato viene presentato da un’altra allieva. Delia e Botteri stanno per fare una comunicazione importante a Teo, ma una notizia inattesa rischia di scombinare i loro piani. Rosa prende una decisione che potrebbe cambiare il verdetto della critica al suo romanzo. I Guarnieri sono in attesa che Marchesi accettino la loro offerta per lasciare definitivamente Milano, ma Greta non molla e minaccia Adelaide di rivelare che Umberto è il padre di Odile.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Concorso ALMAT e copertina di Paradiso Donna — La competizione per il concorso ALMAT domina parte della settimana: la vittoria di Caterina sembra probabile, ma il caso del bozzetto scartato che riemerge potrebbe ribaltare il risultato e influenzare la scelta per la copertina della rivista.

Segreti di famiglia e rivelazioni — Le scoperte sui Marchesi spingono Umberto a svelare verità importanti, con la rivelazione che Ettore e Greta sono figli di Arturo; questo crea tensioni e condizioni che mettono in crisi i progetti di nozze e gli equilibri tra famiglie.

Conseguenze del piano per proteggere Odile — L’azione messa in atto da Adelaide e Umberto per tutelare Odile coinvolge Matteo, che finisce in carcere e poi viene rilasciato: le conseguenze del piano producono scoperte e colpi di scena.

Crisi e nuovi inizi sentimentali — I rapporti affettivi sono sotto pressione: Agata teme di aver perso Mimmo ma riceve anche segnali di appoggio che la spingono verso una nuova vita; Johnny, dopo una vincita inaspettata, valuta un viaggio che potrebbe cambiare il suo rapporto con Irene e incidere sui preparativi del matrimonio di lei con Cesare.

Scelte professionali e creative — Rosa decide di rimettere mano al romanzo su suggerimento di Marcello e questa mossa potrebbe influenzare l’opinione della critica; contemporaneamente le opportunità e le scelte legate alla scuola di moda e alla presentazione dei bozzetti segnano il futuro di Caterina.

Nozze in bilico e ricadute familiari — I preparativi di matrimonio e gli annunci vengono messi in pausa da eventi imprevisti, come la visita di Teo e minacce ricattatorie da parte di Greta, che rischiano di compromettere piani e relazioni tra le famiglie coinvolte.