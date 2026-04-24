Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 27 aprile all’1 maggio 2026

Ufficio Stampa Rai Il paradiso delle signore

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 27 aprile al 1 maggio. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana precedente ha messo sotto la lente la vita sentimentale e i preparativi per un matrimonio che si avvicina: Irene si è trovata sempre più vicina al matrimonio con Cesare, tra dubbi e discussioni con Rebecca sulla casa di famiglia, mentre le confessioni e i ricordi di Johnny hanno creato incertezze nei cuori del Paradiso.

Sul fronte personale e professionale, Agata ha affrontato i suoi dubbi sul ritorno agli studi di restauro e, sostenuta da Mimmo e dal confronto con Concetta, ha scelto di restare a Milano. Nel frattempo Caterina ha lavorato ai bozzetti per l’ALMAT con il supporto di Valeria e lo sguardo critico di Fulvio, mentre Rosa ha ripreso in mano i capitoli mancanti del suo romanzo trovando una nuova intesa con Marcello.

Gli intrighi hanno invece coinvolto la famiglia Guarnieri: Adelaide ha intuito segreti legati ai Marchesi dopo le rivelazioni di Ettore e la posizione di Odile si è fatta complessa. Matteo è stato arrestato e poi rilasciato dopo aver indagato, riferendo le sue scoperte a Umberto e ad Adelaide. Nel frattempo la morte di Totò ha riunito il Paradiso in un commosso omaggio, mentre Delia e Botteri hanno proseguito a coltivare il loro progetto di vita insieme e il piccolo Teo ha influito su scelte familiari e affettive.

Anticipazioni della settimana dal 27 aprile al 1 maggio

Lunedì 27 aprile 2026

Caterina ottiene giustizia in merito al concorso ALMAT, grazie al sostegno di Fulvio e Valeria. Delia è combattuta tra la proposta di andare a Hollywood e l’amore per Botteri, ma forse Teo può aiutarla a fare la scelta giusta. Le Veneri stanno pensando a un regalo di matrimonio per Irene e Johnny suggerisce loro un’idea originale. Adelaide e Umberto vivono ore drammatiche sapendo di essere sotto ricatto di Greta. Marta decide, così, di raccontare tutta la verità a Odile che affronta Ettore senza lasciargli modo di spiegarsi.

Martedì 28 aprile 2026

Le Veneri mettono a punto una sorpresa per Irene e chiedono aiuto a Johnny che non vorrebbe essere coinvolto. Rosa incontra la critica francese Colette Bernard a cui ha inviato i capitoli inediti del suo libro e riceve da lei l’invito a coltivare il suo talento di scrittrice. Dopo la rottura, Ettore crede di avere ancora qualche possibilità di recuperare il rapporto con Odile, ma Greta è riuscita a impossessarsi del testamento di Umberto. Adelaide decide di affrontare i fratelli Marchesi, rivelando loro una verità sconvolgente.

Mercoledì 29 aprile 2026

Rosa vive un bel momento grazie all’incontro con Colette Bernard, mentre Tancredi capisce che tra lui e la Camilli non sarà mai amore. Alla festa d’addio di Johnny, Irene cede all’emozione: in cuor suo soffre più di quanto vorrebbe. Ettore dà il suo addio definitivo a Odile senza più tentare di riconquistarla, mentre Greta scopre che il testamento di Umberto è sparito.

Giovedì 30 aprile 2026

Irene riceve il regalo di nozze dalle Veneri e ne resta colpita. Delia sembra aver scelto l’amore, mentre Marcello stupisce Rosa con un gesto romantico che riaccende la loro storia. Ettore parte per Londra lasciando la sorella a Milano. Umberto e Adelaide credono di essersi finalmente liberati dei Marchesi. Nel frattempo, Greta attira Odile in una trappola e telefona a Villa Guarnieri chiedendo un incontro ad Adelaide.

Venerdì 1 maggio 2026

La puntata di venerdì 1 maggio 2026 non va in onda per lasciare spazio alla programmazione della Feste dei Lavoratori.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Giustizia per l’ALMAT: la vicenda del concorso si risolve a favore della partecipante giusta, con Caterina che ottiene riconoscimento grazie all’intervento di Fulvio e Valeria, spingendo la redazione e il mondo della moda a fare i conti con l’onestà del concorso.

Scelte tra amore e carriera: Delia deve decidere se accettare un’offerta per Hollywood o restare accanto a Botteri; la sua indecisione coinvolge anche il piccolo Teo e mette in luce il tema delle rinunce e delle opportunità.

Sorprese e sentimenti in subbuglio: le Veneri organizzano un regalo di nozze per Irene che la commuove, mentre la festa d’addio di Johnny accentua le tensioni emotive tra i protagonisti e riapre questioni irrisolte nei rapporti personali.

Ricatti e verità svelate: la pressione di Greta su Adelaide e Umberto cresce: il ricatto e il rinvenimento (o la sparizione) del testamento di Umberto mettono a rischio piani e alleanze, portando a confronti esplosivi con i Marchesi.

Occasioni letterarie: l’incontro di Rosa con la critica Colette Bernard le apre la possibilità di coltivare la propria carriera di scrittrice, segnando una svolta professionale che potrebbe cambiare il suo destino.

Rotture e nuove partenze: la fine del rapporto tra Ettore e Odile segna addii dolorosi e partenze, con Ettore che decide di partire per Londra e con Marcello e Rosa che, nel frattempo, sembrano riavvicinarsi.

Intrighi che non si placano: tra trappole tese a Odile, la sparizione del testamento e le rivelazioni ai fratelli Marchesi, la settimana accentua la dimensione dei segreti e della vendetta, con ripercussioni su tutte le famiglie coinvolte.