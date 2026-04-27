Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 28 aprile 2026: Adelaide affronta i fratelli Marchesi

Ufficio stampa Rai Adelaide, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 158. Ecco le anticipazioni di martedì 28 aprile 2026.

Nella puntata precedente di lunedì 27 aprile

Nella puntata di lunedì 27 aprile Caterina ottiene giustizia in merito al concorso ALMAT, grazie al sostegno di Fulvio e Valeria. Delia è combattuta tra la proposta di andare a Hollywood e l’amore per Botteri, ma forse Teo può aiutarla a fare la scelta giusta. Le Veneri, intanto, stanno pensando a un regalo di matrimonio per Irene e Johnny suggerisce loro un’idea originale. Adelaide e Umberto vivono ore drammatiche sapendo di essere sotto ricatto di Greta. Marta decide, così, di raccontare tutta la verità a Odile che affronta Ettore senza lasciargli modo di spiegarsi.

Anticipazioni della puntata del 28 aprile 2026

Le Veneri mettono a punto una sorpresa per Irene e chiedono aiuto a Johnny che non vorrebbe essere coinvolto. Rosa incontra con la critica francese Colette Bernard a cui ha inviato i capitoli inediti del suo libro e riceve da lei l’invito a coltivare il suo talento di scrittrice. Dopo la rottura, Ettore crede di avere ancora qualche possibilità di recuperare il rapporto con Odile, ma Greta, intanto, è riuscita a impossessarsi del testamento di Umberto. Adelaide decide, così, di affrontare i fratelli Marchesi, rivelando loro una verità sconvolgente.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 27 al 1 maggio.