Che fine ha fatto Francesca Dellera

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA

Icona degli anni Ottanta e Novanta, Francesca Dellera oggi non lavora più nel mondo del cinema e ha trovato la felicità all’estero.

Francesca Dellera, la carriera

Vero nome Francesca Cervellera, Francesca Dellera è nata a Latina nel 1965. Attrice e modella, è stata un’icona degli anni Ottanta e Novanta.

La sua carriera è iniziata presto quando Francesca, terminata la maturità, si è trasferita a Roma per iniziare la carriera di modella. In seguito è apparsa su numerose copertine sia nazionali che internazionali, fotografata da professionisti di fama mondiale come Helmut Newton, Greg Gorman, Dominique Isserman, Michel Comte, Annie Leibovitz e André Rau.

Nel 1985 e nel 1986 ha recitato in numerosi fotoromanzi con lo pseudonimo di Francesca Lisi. Nel 1987 ha esordito al cinema con “Capriccio” di Tinto Brass, ottenendo un grande successo.

Poco dopo ha vestito i panni della protagonista accanto a Gina Lollobrigida, nella serie tv “La romana” di Giuseppe Patroni Griffi, l’adattamento televisivo del film diretto da Luigi Zampa e tratto dal romanzo di Alberto Moravia.

L’anno seguente ha recitato in “La bugiarda”, mentre poco dopo il regista Marco Ferretti, colpito dalla sua bellezza, decise di scrivere per lei il copione di un film intitolato “La carne”.

Il film, in cui Francesca Dellera recitava accanto a Sergio Castellitto, venne presentato al Festival di Cannes ed ebbe un grande successo, regalando all’attrice una notorietà internazionale.

Poco dopo Federico Fellini la scelse per farle interpretare la Fata nel film “Pinocchio”. Il regista stava lavorando da tempo al progetto, collaborando anche con Roberto Benigni, ma la prematura scomparsa dell’artista impedì la realizzazione della pellicola.

Negli anni Novanta si è trasferita in Francia dove ha ottenuto un enorme successo, girando “L’orso di peluches” con Alain Delon.

Di ritorno in Italia, Francesca Dellera è stata la protagonista di “Nanà” del regista Alberto Negrin, adattamento del romanzo di Émile Zola. È stata in seguito protagonista de “La contessa di Castiglione” con Jeanne Moreau e Sergio Rubini.

Francesca Dellera, i film

Al cinema

1968 – Grandi magazzini

1987 – Capriccio

1987 – Roba da ricchi, regia di Sergio Corbucci (1987)

1991 – La carne, regia di Marco Ferreri (1991)

1994 – L’orso di peluche (L’Ours en peluche)

In televisione

1988 – La romana

1989 – La bugiarda

2001 – Nanà

2006 – La contessa di Castiglione

La vita privata di Francesca Dellera

Francesca Dellera ha vissuto numerosi amori famosi. Il primo con l’attore Christopher Lambert. Una love story terminata per volere dell’attrice. “Lui era totalmente imprevedibile, mai banale – ha spiegato -. Mi telefonava: “Sono a Parigi”, e invece me lo trovavo sotto casa a Los Angeles. Alla fine però l’ho lasciato: come me aveva una personalità bordeline”.

Fra le persone che hanno perso la testa per lei anche il cantante Prince. “Nel suo appartamento in avenue Foch, a Parigi, suonava soltanto per me – ha svelato -. Mi avrebbe voluto in un suo video. Ma allora io ero presa da un modello bellissimo, Adnan, quello della pubblicità Martini con Charlize Theron”.

In seguito Francesca è stata legata al tennista Yannick Noah: “All’epoca non parlavo il francese e poco l’inglese. E lui: “There is a body language”, “C’è un linguaggio del corpo””.

Oggi Francesca vive fra Londra, Roma e Parigi, ha trovato l’amore accanto ad un uomo – di cui non ha mai rivelato l’identità – che si occupa di musica.