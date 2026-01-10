Khloé Kardashian riporta in auge il completo maschile: il look è super glamour

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Khloé Kardashian

C’è qualcosa di estremamente studiato (e allo stesso tempo naturale) nel modo in cui Khloé Kardashian riesce a rendere glamour anche il più classico dei capi. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, che la ritrae davanti alla vetrina di Starbucks per un evento promozionale degli snack proteici del suo marchio Khloud, l’imprenditrice e fondatrice di Good American sceglie un look che parla la lingua del potere – il completo sartoriale – ma con un twist ironico e ultra femminile.

Il look di Khloé Kardashian: il completo sartoriale diventa protagonista

Il protagonista assoluto è un power suit grigio dal taglio maschile, composto da blazer oversize doppiopetto e pantaloni ampi, morbidi, che sfiorano la scarpa. Una silhouette che ci fa fare un tuffo nel passato richiamando prepotentemente il tailoring anni Ottanta – Novanta, oggi tornato prepotentemente sulle passerelle e nello street style internazionale, ma che la terza delle sorelle Kardashian interpreta con disinvoltura, senza alcuna rigidità.

Il blazer, portato aperto, lascia intravedere una camicia bianca impeccabile, abbottonata e completata da una cravatta scura che aggiunge quel tocco androgino e sofisticato che rende il look assolutamente indimenticabile. Molto imprenditrice di successo, estremamente glamour.

A fare la differenza è proprio l’equilibrio tra rigore e leggerezza. Khloé Kardashian gioca con i codici del guardaroba maschile più classico ma li addolcisce con lo styling e con l’attitudine. Le maniche leggermente lunghe, le proporzioni volutamente over e la postura rilassata trasformano il completo in un look contemporaneo, pensato non per l’ufficio ma per la città, per il quotidiano, per una donna che usa la moda per esprimere se stessa.

Gli accessori sono ridotti all’essenziale ma scelti con cura. Gli occhiali da vista oversize con montatura scura e lenti arancioni li abbiamo già visti in altre occasioni e aggiungono carattere, rafforzando l’estetica intellectual-chic del look. Le scarpe invece, appena visibili, sono delle semplici décolleté nere a punta: delicate, classiche, eleganti. Anche il beauty segue la stessa linea pulita e infatti vediamo capelli raccolti in modo ordinato in una coda alta con riga centrale e un make-up naturale ma luminoso, che valorizza i lineamenti senza rubare la scena all’outfit.

Khloé Kardashian icona fashion: l’evoluzione di stile

Non è un caso che Khloé Kardashian venga ormai considerata una delle figure più interessanti del clan Kardashian-Jenner sul fronte moda, con buona grazia della sorella maggiore Kim.

Se in passato era associata a look più body-conscious e aderenti, negli ultimi anni ha costruito un’immagine sempre più matura e sofisticata, fatta di volumi, sartorialità e scelte stilistiche consapevoli. Un’evoluzione che rispecchia anche il percorso del suo brand Good American, nato con l’idea di inclusività e oggi sempre più attento a vestibilità, qualità e design.

Questo completo grigio, in definitiva, cosa ci dice? Racconta una donna sicura di sé, che non ha bisogno di eccessi, frizzi e lazzi per affermare la propria presenza nello showbiz. È uno street look che strizza l’occhio all’alta moda, certo, ma soprattutto una lezione di stile su come il power dressing possa essere reinterpretato in chiave moderna, urbana e assolutamente glamour.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!