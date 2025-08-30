Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Il rapper French Montana si è fidanzato ufficialmente con Sheikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum, Principessa di Dubai. Il cantante quarantenne, nato Karim Kharbouch a Casablanca, in Marocco, ha chiesto in sposa la trentunenne lo scorso giugno, durante la settimana della moda di Parigi. Il fidanzamento è stato confermato mercoledì dal suo agente a TMZ.

La loro relazione, iniziata solo un anno fa, è diventata sempre più importante in modo discreto e riservato. Sebbene la data esatta delle nozze sia ancora in fase di definizione, fonti interne affermano che “entrambe le famiglie sono emozionate” per l’evento, che sarà indubbiamente una celebrazione interculturale destinata a unire il glamour hip-hop all’opulenza araba.

French Montana e l’anello per la Principessa di Dubai

Quando il fidanzamento è diventato di dominio pubblico, la coppia ha postato su Instagram lo spettacolare anello di diamanti che il musicista marocchino (ma cresciuto in America) ha regalato alla sua futura sposa.

La scintilla personalizzata è stata progettata da Eric, il gioielliere di Mavani & Co, e il suo valore stimato è di 1,1 milioni di dollari, come confermato dall’azienda in un comunicato stampa.

Il diamante taglio smeraldo da 11,53 carati al centro dell’anello è praticamente impeccabile sia nel colore che nella purezza. “Il design elegante e raro è il simbolo perfetto della storia d’amore unica della coppia”, si legge sempre nella nota.

Chi è la Principessa Mahra di Dubai

Nata il 26 febbraio 1994, Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum è la figlia dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sovrano e Primo Ministro di Dubai e architetto del moderno skyline della città. Sua madre, Zoe Grigorakos, aggiunge una discendenza greca multiculturale alla linea di sangue reale della Principessa.

Laureata a Londra in Relazioni Internazionali e specializzata in sport equestri ad Atene, Mahra non è la tipica Royal. È attiva nel campo umanitario e spesso si batte per cause legate ai diritti delle donne e al benessere degli animali. Parla fluentemente arabo, inglese e greco.

Nel luglio 2024, poco più di un anno dopo il suo sontuoso matrimonio con lo sceicco Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, la Principessa ha fatto notizia annunciando il suo divorzio su Instagram. Non un semplice post di comunicazione ma una sorta di lettera all’ormai ex marito, accusato di mancanze e tradimenti.

“Caro marito. Poiché sei impegnato con altri impegni, con la presente dichiaro il nostro divorzio”, ha scritto in un post che ora non compare più sul suo account. “Divorzio da te, divorzio da te, divorzio da te”. E come se non bastasse, ha lanciato pure una fragranza chiamata Divorce con il suo marchio Mahra M1. L’ex coppia ha una figlia, nata nel 2023.

French Montana pronto per il secondo matrimonio

Prima di fidanzarsi con la principessa di Dubai, French Montana – uno dei rapper americani più in vista dell’ultimo decennio – è stato sposato con Nadeen Kharbouch dal 2007 al 2014. Dalla loro unione è nato Kruz Kharbouch, che oggi ha 16 anni.

Dopo il divorzio l’artista ha frequentato per un anno Khloé Kardashian, la sorella della più famosa Kim Kardashian. Una relazione durata una manciata di mesi ma i due sono rimasti molto amici dopo la rottura. Successivamente Montana ha amato per un breve periodo la cantante Iggy Azalea.

Il matrimonio tra French Montana e la Principessa di Dubai è un evento molto atteso sia in Oriente che in Occidente. Perché Mahra non è solo una delle figlie più in vista dell’Emiro di Dubai, ma anche una figura capace di sfidare la tradizione dall’interno del palazzo, che ha già fatto la storia con un semplice post su Instagram. Quello con Montana, più che un fidanzamento, è l’unione di due mondi apparentemente opposti pronti a fondersi e fare la differenza.