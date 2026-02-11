Kate Middleton, la bellissima Principessa saudita che è identica a lei

La Principessa Ameera assomiglia moltissimo a Kate Middleton e ha un legame speciale con la William e la Famiglia Reale britannica

Kate Middleton è rimasta in Inghilterra a badare ai tre figli, George, Charlotte e Louis, mentre la Monarchia vacilla sotto lo scandalo Epstein e William è in Arabia Saudita in visita ufficiale.

Kate Middleton, William in Arabia Saudita si dà al calcio

Kate Middleton si è unita a suo marito William in una dichiarazione di condanna e presa di distanza da Andrea, non senza dimenticare le vittime di abusi.

Poi il Principe del Galles è partito per l’Arabia Saudita. Un viaggio delicato sotto molti aspetti, ma importante per la Corona e i legami con quel Paese. Kate è rimasta a casa. Mentre William, in visita ufficiale, ha incontrato il Principe ereditario dell’Arabia Saudita è Mohammed bin Salman. Ma ha avuto anche tempo per ritagliarsi qualche attività ludica come quella di giocare brevemente a calcio, seguendo i consigli di suo figlio George, con discreto successo.

Sua moglie, questa volta, non lo ha seguito in viaggio. La sua presenza non era richiesta. Ma in Arabia Saudita William e Kate hanno alcune conoscenze. Tra queste la Principessa Ameera al-Taweel che era tra l’altro tra gli invitati al loro matrimonio nel 2011.

Kate Middleton, chi è la Principessa Ameera al-Taweel

William probabilmente non avrà modo di incontrarla, anche perché non ha alcun incarico all’interno della Corte saudita.

Ameera al-Taweel era presente alle nozze di William e Kate insieme al suo ex marito, il Principe Al-Walid bin Talā, un imprenditore e dirigente sportivo multimilionario. I due si sono conosciuti quando la Principessa era ancora una studentessa. Si sono incontrati sei anni più tardi, nel 2008, e dopo pochi mesi si sono sposati. Il loro matrimonio però non è durato molto. Infatti, hanno divorziato nel 2013. Ma sono rimasti amici e collaborano ancora in diverse attività benefiche. Ameera ha sposato in seconde nozze a Parigi l’imprenditore Khalifa bin Butti al-Muhairi.

Dopo la laurea in Business Administration presso l’Università di New Haven, la Principessa si è impegnata in diverse attività filantropiche, ricomprendo incarichi importanti.

Kate Middleton, il legame speciale di Ameera con la Famiglia Reale britannica

Tra questi ce ne è uno che l’ha resa particolarmente cara alla Famiglia Reale britannica. Infatti, con il Principe consorte, Filippo, marito della Regina Elisabetta II, ha aperto il Centro di Studi Islamici Principe Al-Walid bin Talāl presso l’Università di Cambridge.

In quella occasione il Duca di Edimburgo le ha conferito una medaglia in riconoscimento delle sue azioni filantropiche.

Kate Middleton, la Principessa Ameera che è identica a lei

Classe 1983, la Principessa Ameera è praticamente coetanea di Kate che è nata nel 1982. Le due donne hanno diversi punti in comune.

Entrambe sono molto impegnate nel sociale. Anche se la Principessa saudita è più attiva nell’ambito dei diritti delle donne, sebbene sostenga associazioni che si occupano di infanzia. Quest’ultimo è l’ambito in cui Kate è coinvolta in modo diretto e personale.

Inoltre, entrambe hanno una particolare eleganza innata e condividono la predilezione per i look monocromatici. Ameera e Kate si somigliano persino nell’aspetto, anche grazie ai lunghi capelli scuri che, quando tengono sciolti, sono pettinati con boccoli.