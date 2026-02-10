Kate Middleton e William, le rivelazioni del maggiordomo: “Sono consapevoli della gravità”

Kate Middleton e William hanno rotto il silenzio. L'ex maggiordomo di Re Carlo rivela: "Sanno che la situazione è molto grave"

Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno deciso di rompere il silenzio sul caso Andrea-Epstein con una breve nota. Il loro intervento ha sorpreso l’opinione pubblico, perché di solito non si espongono in prima persona in circostanze simili. L’ex maggiordomo di Re Carlo, Grant Harrold, ha rivelato le vere motivazioni dietro questa decisione.

Kate Middleton in Gran Bretagna, William in Arabia Saudita

Anche se nelle recenti uscite pubbliche è apparsa serena, Kate Middleton condivide con William le preoccupanti notizie che stanno emergendo sul rapporto tra l’ex Duca di York e sua moglie Sarah Ferguson e Jeffrey Epstein. Uno scandalo, che a dire il vero, non tocca solo la Monarchia britannica.

Prima di partire per l’Arabia Saudita, un viaggio diplomaticamente delicato, William con Kate ha voluto chiarire la sua posizione in merito a suo zio Andrea, per evitare che possano sorgere dubbi di una possibile connivenza o accettazione della situazione.

Andrea non si è limitato a mettere in imbarazzo la Famiglia Reale, come hanno fatto Harry e Meghan, ma ha messo in seria difficoltà la Monarchia. Tanto che Re Carlo viene continuamente contestato per colpa del fratello.

William non vuole essere in alcun modo immischiato nella questione. Si è da sempre dimostrato molto duro nei confronti dello zio e soprattutto ora vuole dimostrare che condanna il suo comportamento.

Così, un portavoce di Kensington Palace ha comunicato quella che è la posizione ufficiale dei Principi del Galles, prima che William lasciasse il Paese per il tour in Arabia Saudita.

“Posso confermare che il Principe e la Principessa sono profondamente preoccupati per le continue rivelazioni. I loro pensieri rimangono concentrati sulle vittime“.

Da quando l’amicizia tra Andrea ed Epstein è stata rivelata, circa 10 anni fa, si sono moltiplicate le teorie circa l’atteggiamento di William e Kate verso l’ex Duca di York. Sebbene le indiscrezioni più attendibili parlino di una linea dura messa in atto dal Principe e dalla Principessa, fino ad ora non c’era stata nessuna conferma ufficiale. Perché dunque hanno scelto proprio questo momento per rompere il silenzio e chiarire una volta per tutte che hanno rinnegato Andrea e la sua ex moglie?

Kate Middleton, le rivelazioni dell’ex maggiordomo

A spiegare le motivazioni di questa scelta è stato l’ex maggiordomo di Re Carlo, Grant Harrold, che ha affermato: “Non sono sorpreso. Sebbene William abbia preso le distanze da tutto questo il più possibile, ci sono stati momenti in cui i suoi sentimenti sono stati chiari, come il loro gelido scambio di battute al funerale della Duchessa di Kent. William non vorrà avere assolutamente nulla a che fare con suo zio, e Kate farà lo stesso. Vorranno prendere attivamente le distanze da Andrea e Sarah Ferguson”.

Ha poi spiegato il significato della dichiarazione di William e Kate: “Il fatto che abbiano fatto coming out pubblicamente la dice lunga. Credo che siano consapevoli della gravità della situazione. Il famoso motto della defunta Regina era ovviamente ‘mai lamentarsi, mai dare spiegazioni’, ma William è molto diverso. Vuole affrontare queste cose a viso aperto. Non vuole scherzare o nascondere la testa sotto la sabbia”.

Grant ha anche commentato il viaggio in Arabia Saudita di William: “Il viaggio di William in Arabia Saudita è importante, un evento di enorme portata per la Famiglia Reale e per il Paese. William vorrà assicurarsi che questo non oscuri la sua visita“. E ha aggiunto: “Sta parlando perché non vuole che suo zio metta in ombra la situazione. Credo che William lo stia facendo per proteggere – e a questo punto potenzialmente salvare – la Famiglia Reale. Ecco perché ha parlato”.