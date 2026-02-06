Kate Middleton superlativa, abito lungo, tacchi killer e ciondolo da 1.785 euro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton ha dato il meglio di sé in fatto di look extra lusso per un’importante uscita con William a Londra. La Principessa e il Principe del Galles si sono recati al Lambeth Palace per incontrare il 106° Arcivescovo di Canterbury, la Reverendissima Sarah Mullally, che il mese scorso è entrata nella storia in quanto prima donna a ricoprire tale carica.

Kate Middleton, il look monocromatico color castagna

Dopo aver visto cimentarsi con i telai durante un breve tour nel Galles dove ha indossato un cappotto optical, Kate Middleton è tornata in pubblico per un impegno molto più formale. Lei e William hanno incontrato il primo Arcivescovo di Canterbury donna.

Dato che l’occasione lo richiedeva, Kate ha indossato un look molto elegante e monocromatico, come è sua consuetudine quando partecipa a impegni istituzionali.

Il colore scelto questa volta è il color castagna. Lady Middleton ha indossato un cappotto strutturato marrone scuro che ha tenuto aperto mostrando il lungo abito con gonna plissettata e una cintura in vita, di una tonalità leggermente più chiara rispetto al capospalla. Il modello è firmato da Edeline Lee.

Kate lo ha abbinato alle sue décolleté in suede marroni, quasi certamente di Gianvito Rossi, dal tacco killer, sottile e altissimo.

Kate Middleton, la nuova collana da 1.785 euro

L’outfit molto serio e formale stava divinamente alla Principessa del Galles. Ma quello che ha davvero attirato l’attenzione è stato il ciondolo a forma di cuore che portava al collo con una sottile collana d’oro, Gold Keeper’s Heart Trace. Realizzata a mano in Inghilterra utilizzando oro riciclato a 9 carati, il ciondolo presenta un’incisione con un messaggio scritto a mano, ma non è noto il contenuto del testo. Il suo valore? 1.555 sterline, ossia circa 1.785 euro.

Il marchio è londinese ed è un’azienda a conduzione familiare, Daniella Draper. C’è un legame speciale tra questo brand e Kate, perché le sue creazioni sono ispirate alla natura.

La Principessa ha già indossato altre creazioni del marchio. In particolare a Wimbledon, un gioiello che rendeva omaggio al suo terzogenito Louis, l’unico della famiglia a non essere presente.

