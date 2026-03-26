Kate Middleton, il dettaglio misterioso affascina ma rischia l’errore

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Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha sfoggiato un nuovo look sensazionale durante la cerimonia di insediamento di Dame Sarah Mullally come 106esimo Arcivescovo di Canterbury. La Principessa del Galles ha indossato un cappello a tesa larga dal fascino misterioso, firmato Juliette Botterill, ma è stata una scelta stilistica molto rischiosa. Infatti, avrebbe potuto creare quel tremendo effetto ghigliottina per il quale era stata fortemente criticata Melania Trump. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton e William alla cerimonia del nuovo Arcivescovo di Canterbury

L’agenda pubblica di Kate Middleton è iniziata con la solenne cerimonia di insediamento del capo del clero della Chiesa d’Inghilterra, tenutasi mercoledì 25 marzo nella Cattedrale di Canterbury. Una funzione che ha un particolare valore storico, perché per la prima volta è una donna a ricoprire questa carica, Dame Sarah Mullally, che Will e Kate avevano già incontrato in precedenza.

Kate ha accompagnato suo marito William a Canterbury. Il Principe del Galles ha presenziato alla cerimonia in rappresentanza di suo padre, Re Carlo. È una tradizione consolidata che l’erede al trono assuma il ruolo di capo della Famiglia Reale durante la cerimonia.

William ha rappresentato il Sovrano anche ai funerali di Papa Francesco, ma non alla messa di insediamento di Leone XIV dove andò il Principe Edoardo.

Tornando all’insediamento dell’attuale capo del clero anglicano, William e Kate sono arrivati a Canterbury ​​poco prima dell’inizio della funzione, accolti fuori dalla cattedrale dalla Lord Luogotenente del Kent, Lady Colgrain, che ha fatto un inchino a entrambi. Poi sono entrati nella cattedrale per prendere posto e si sono uniti alla congregazione nel cantare un inno mentre la processione più numeroso faceva il suo ingresso.

Kate Middleton, look formale e cappello geometrico

Kate ha scelto per l’occasione solenne un look formale, mai indossato prima. Lady Middleton ha optato per un abito-cappotto di Suzannah, in principe di Galles, bianco e grigio. Il modello, lungo fino a polpacci e a doppiopetto, era bordato di nero, per conferirgli una maggiore austerità.

Kate ha abbinato il cappotto a un cappello a tesa larga a motivi geometrici, decorato da una piccola piuma, creato da Juliette Botterill. La Principessa lo indossava di trequarti, mostrando uno chignon laterale, intrecciato, molto sofisticato.

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Kate Middleton, rischio effetto ghigliottina

La rigidità e l’ampiezza del capello oscuravano in parte il volto della Principessa che è stata immortalata in più immagini con il viso quasi completamente nascosto, rischiando di creare quell’effetto ghigliottina così fuori luogo durante cerimonie di alta rappresentanza. Non solo, avrebbe potuto dare l’impressione di un atteggiamento distaccato e freddo nei confronti della massima carica religiosa della Chiesa anglicana. Ciò sarebbe stato un errore gravissimo a livello diplomatico, considerato che un giorno suo marito ne sarà il capo formale.

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Kate, grazie al suo sorriso e alla sua abilità stilistica, è riuscita a evitare lo scivolone ma ha rischiato davvero molto.

Il suo look è stato completato con décolleté nere dal tacco altissimo, firmate Ralph Lauren, una borsa trapuntata nera con catena d’oro di Chanel e i famosi orecchini a Cavolfiore di perle, creati da Cassandra Goad.