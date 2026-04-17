Kate Middleton ritorna in pubblico e dà una lezione a Meghan Markle

Kate Middleton torna in pubblico insieme alla Principessa Anna per la cerimonia dell'Anzac Day e ristabilisce le gerarchie da cui è esclusa Meghan Markle

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Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha già fissato in agenda il suo ritorno in pubblico per una cerimonia molto speciale che è anche un monito a Harry e Meghan Markle che con il loro viaggio in Australia hanno messo in imbarazzo la Monarchia britannica.

Kate Middleton, il ritorno in pubblico: l’annuncio del Palazzo

È dal giorno di Pasqua che Kate Middleton non appare in pubblico. La Principessa del Galles è in vacanza coi figli e William. Da qui la sua assenza prolungata dagli impegni di Corte.

Ma Kensington Palace ha annunciato ufficialmente il suo ritorno per sabato 25 aprile, quando si unirà alla Principessa Anna per le commemorazioni dell’Anzac Day che si terranno a Londra, per rendere omaggio ai soldati australiani e neozelandesi caduti in combattimento.

Si tratta di una cerimonia molto solenne e importante, per questo sono state scelte le due Principesse più autorevoli della Famiglia Reale per rappresentare il Sovrano.

Kate Middleton scelta per la cerimonia dell’Anzac Day

In particolare, Anna presenzierà alla cerimonia presso il Wellington Arch, situato a Hyde Park Corner, all’alba. Questo momento simbolico includerà letture, il famoso “Last Post” – un suono di tromba – un minuto di silenzio e gli inni nazionali australiano e neozelandese, prima della deposizione di corone in memoria dei caduti.

Più tardi, in mattinata, sarà raggiunta da Kate che parteciperà alla cerimonia ufficiale al Cenotafio. In rappresentanza di Carlo III, deporrà una corona di presenziare alla parata commemorativa.

La giornata proseguirà all’Abbazia di Westminster dove si terrà una funzione di memoria e ringraziamento. Organizzato congiuntamente dagli Alti Commissariati di Australia e Nuova Zelanda, questo evento perpetua una tradizione ultracentenaria. Nel 1916, Giorgio V partecipò alla prima funzione in omaggio ai soldati caduti durante la campagna di Gallipoli. Da allora questa commemorazione salda il profondo legame tra la Gran Bretagna e l’Australia e la Nuova Zelanda.

La funzione a Westminster prevede un discorso del Decano, le letture degli Alti Commissari di entrambe le nazioni. Bambini australiani e neozelandesi parteciperanno recitando preghiere, aggiungendo così una dimensione intergenerazionale a questa commemorazione. Tra i momenti più attesi, l’esecuzione di un waiata Māori da parte del gruppo londinese Ngāti Rānana.

Anche la Monarchia britannica vuole sottolineare l’impegno intergenerazionale, incaricando Kate e Anna di partecipare assieme a questa importante commemorazione.

Kate Middleton, la lezione a Meghan Markle

La Principessa del Galles sta assumendo un ruolo sempre più di spicco all’interno della Corte. Negli ultimi mesi l’abbiamo vista accanto a William accogliere diversi capi di Stato in visita a Londra, in rappresentanza del Sovrano.

Quest’anno ha presenziato da sola alla cerimonia della Guardie irlandesi nel giorno di San Patrizio e accompagnata dal marito ha partecipato alla funzione di insediamento del nuovo arcivescovo di Canterbury.

Il prossimo 25 aprile rivedremo Kate fare le veci di Re Carlo in una cerimonia che rinsalda il legame tra la Gran Bretagna, l’Australia e la Nuova Zelanda. Il ruolo ricoperto da Lady Middleton non solo è in preparazione del suo futuro compito di Regina consorte, ma ha implicitamente anche il senso di una lezione a Harry e Meghan Markle.

I Duchi del Sussex sono attualmente impegnati in un tour in Australia durante il quale si sono comportati come se fossero in missione per conto del Re. Il loro viaggio è stato definito “pseudo-reale” e ha irritato molto Carlo.

Con la commemorazione dell’Anzac Day alla presenza di Kate, il Sovrano ha voluto ristabilire gerarchie e ranghi, escludendo da ogni connessione con la Corona Harry e Meghan.