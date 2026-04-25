Kate Middleton visibilmente commossa, l’apparizione solenne all’Anzac Day

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton si è presentata sabato 25 aprile a una delle commemorazioni più sentite del calendario Reale, quella per l’Anzac Day, mostrando un volto cupo e un’espressione commossa. Non c’era nemmeno il Principe William accanto a lei: solo la Principessa del Galles, in rappresentanza dell’intera Famiglia Reale, davanti al Cenotafio di Londra.

Kate Middleton, l’apparizione all’Anzac Day 2026

I fotografi la aspettavano in tanti, e quando è scesa dall’auto gli obiettivi si sono concentrati subito su di lei. Kate Middleton ha deposto la corona di fiori a nome di Re Carlo, e ha poi seguito tutta la parata militare con la solita compostezza.

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A prendere parte agli eventi del primo mattino era stata invece la Principessa Anna, recandosi alla funzione dell’alba al Wellington Arch di Hyde Park Corner. A confermarlo è stato lo stesso account ufficiale della Royal Family, che ha condiviso il suo impegno con queste parole: “La Principessa Reale ha partecipato alla cerimonia dell’alba a Hyde Park Corner a Londra per commemorare l’Anzac Day. La cerimonia commemora tutti gli australiani e i neozelandesi che hanno perso la vita nei conflitti e rende omaggio a tutti coloro che hanno prestato servizio”.

Una volta terminata la cerimonia del Cenotafio, Kate ha proseguito a piedi verso l’Abbazia di Westminster, dove era prevista la funzione religiosa di commemorazione e ringraziamento. Una passeggiata simbolica, che ha chiuso la prima parte degli impegni della giornata. Ma facciamo un passo indietro: che cos’è esattamente l’Anzac Day? Per Australia e Nuova Zelanda è il giorno della memoria per i caduti in tutti i conflitti. A Londra le celebrazioni durano da oltre cent’anni: il primo a inaugurarle fu Re Giorgio V nel 1916, in occasione del primo anniversario dello sbarco di Gallipoli. Da allora, la cerimonia all’Abbazia di Westminster si è regolarmente svolta ogni anno.

Il look sobrio di Kate Middleton: cappotto blu navy e zaffiri

La scelta del guardaroba, in occasioni come questa, non è mai casuale, e Kate lo sa benissimo. Per l’Anzac Day, la Principessa del Galles ha optato per un cappotto-abito doppiopetto blu navy dalla silhouette pulita e dal taglio sartoriale impeccabile, con spalline strutturate e revers bicolore in bianco e blu. Ai piedi, un paio di décolleté blu navy con tacco a spillo, in linea con la palette del cappotto. Sul bavero sinistro, appuntato in modo discreto ma ben visibile, il classico papavero rosso, il simbolo del ricordo dei caduti in guerra. A completare l’outfit, un piccolo fascinator dalla struttura circolare con un grande fiocco posizionato sul retro, perfetto sui capelli mossi della Principessa.

Kate ha indossato una parure con zaffiri blu e diamanti (un anello, una collana e un paio di orecchini pendenti) che ha richiamato perfettamente i toni del cappotto, creando un effetto coordinato di grande raffinatezza. Per il make-up, ha scelto un trucco occhi grigio fumé, un rossetto rosa delicato e una sfumatura di blush sulle guance, abbastanza intenso da illuminare il volto ma in piena sintonia con l’atmosfera composta della giornata.