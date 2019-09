Chi è Kerima Simula, la moglie di Claudio Lippi

editato in: da

Classe, gentilezza e simpatia. Questo e molto altro è Kerima Simula, moglie di Claudio Lippi, ospite inattesa di Caterina Balivo a Vieni da Me.

Kerima Simula è la dolcissima e riservatissima moglie di Claudio Lippi. Ma non solo. È anche mamma, nonna e cuoca. Kerima ha sempre vissuto lontano dai riflettori e, nonostante il matrimonio e il divorzio con un personaggio famosissimo, è riuscita ad evitare gossip e pettegolezzi.

Kerima e Claudio si sono sposati nel 1989, ma hanno alle spalle un passato veramente particolare. Dopo aver avuto una bambina, Federica, i due hanno divorziato. Cinque anni di matrimonio si sono conclusi in modo burrascoso, con liti e acredine. Ma, evidentemente, la loro storia non era destinata a finire.

I due, infatti, non molto tempo dopo, precisamente nel 2000, hanno realizzato di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Lippi, pur avendo capito di star bene da solo, ha percepito il desiderio di voler condividere gioie e dolori con qualcuno che lo conoscesse bene. Ha, così, risposato Kerima, alla presenza della figlia Federica:

Ci siamo divorziati con dolore. Lei – ha affermato Lippi – ha continuato la sua strada di mamma facendo anche il papà, con Federica che aveva sei anni. Questa donna ha saputo non parlar male mai di me alla figlia. Non ho parole per dirle ogni giorno grazie.

Claudio e Kerima hanno ripreso in mano le redini della loro storia e, con gioia, hanno accolto anche un nuovo arrivo in famiglia: Mya Summer, figlia di Federica e, quindi, nipote della coppia. Nonostante la sua grande riservatezza, Kerima ha dato prova del suo amore per Lippi.

La donna, infatti, con la complicità di Caterina Balivo, ha fatto una sorpresa al marito durante un’intervista a Vieni da Me. Dolcissima la sua dichiarazione:

Siamo ancora qui, che fortunati che siamo. Io veramente sono contenta che, dopo tanti su e giù, noi siamo ancora qui. Io, te, Federica e Mya. Sappi che ci sarò sempre, ci saremo sempre, per te. Sono orgogliosa di vederti andare avanti, degli sforzi che hai fatto con la gioia di un bambino. Sei un brav’uomo, sei di cuore e ti voglio bene. Non piangere, sorridere e crederci sempre.

Bellissime anche le parole di Federica, che pur riconoscendo l’assenza del padre nella sua infanzia per motivi di lavoro, ne ha parlato con estrema tenerezza, facendolo commuovere:

Mi è mancato, però poi crescendo ho capito che lavorava e lavorava anche per me. Non mi è mancato nulla, forse la presenza. Quando potevo andavo a trovarlo, quello che facevamo insieme saranno ricordi per sempre. Da quando sono rimasta incinta è stato parte di me.

Kerima, con il sostegno della figlia Federica, è, quindi, riuscita a mostrare un lato diverso di Claudio Lippi, raccontando al pubblico emozioni e tenerezze.