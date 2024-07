Clio MakeUp e il marito Claudio: “Con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione”

Clio Zammatteo, in arte Clio MakeUp, e il marito Claudio Midolo hanno confermato la separazione condividendo un comunicato congiunto per i follower

Clio Zammatteo, famosissima youtuber volto di ClioMakeUp, e il marito Claudio Midolo si sono lasciati. Si vociferava già da qualche tempo della probabile separazione della coppia, ma erano soltanto rumors. Soltanto nel pomeriggio del 9 luglio dalle pagine social della content creator è arrivata la conferma. Clio ha invitato i suoi tantissimi follower a leggere il comunicato congiunto condiviso sul suo storico blog, dove spiega le ragioni della rottura e come stanno le cose.

Clio Zammatteo e Claudio Midolo si sono lasciati

La notizia – o meglio, la conferma dai diretti interessati – ha lasciato i follower di Clio MakeUp di sasso. Si era vociferato nelle scorse settimane di una presunta separazione tra Clio Zammatteo e Claudio Midolo, uniti in matrimonio dal 2007. Tanti anni l’una al fianco dell’altro, uniti da un profondo sentimento ma anche dal lavoro, oltre che dall’amore per le due figlie Grace Chlone e Joy Claire, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020.

“Nello spirito di condivisione che da sempre ha caratterizzato il nostro stare insieme, con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione – esordisce così il comunicato condiviso dalla coppia -. Profondamente grati per l’unione che è stata, come molti, ci siamo amati, ma, come molti, anche noi, dopo aver vissuto alti e bassi, conflittualità e momenti bui – che abbiamo cercato, con impegno reciproco, di contrastare – siamo giunti ad una decisione consapevole, intimamente ponderata e sofferta: i nostri percorsi personali si dividono, dopo un legame lungo diciotto anni, dopo aver costruito molto insieme – nonostante la giovane età – prima negli Stati Uniti, poi in Italia, e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie, il cui benessere per noi, oggi, costituisce la nostra massima e assoluta priorità”.

La content creator – tra le più famose d’Italia, persino prima del fenomeno Chiara Ferragni – ha sottolineato quale onore sia stato per entrambi essersi “raccontati come coppia prima, e come famiglia, poi”, ma anche come sia giusto assumersi “l’onere di esporci in un momento di grande vulnerabilità, anche per spegnere il chiacchiericcio malevolo di alcuni“. Cosa che, per chi è perennemente sotto ai riflettori, purtroppo è inevitabile.

Finisce un amore ma non ClioMakeUp

Sono parole colme di tristezza quelle condivise dalla coppia, ma anche di profondo rispetto. “Siamo innanzitutto due persone, due anime che stanno affrontando una crisi, ognuno come può, ognuno a modo suo – prosegue il comunicato -. Forti dei valori condivisi, continueremo ad essere una famiglia e continueremo a vivere il nostro ruolo di genitori con senso di profonda responsabilità, la stessa che oggi ci impone di chiedere rispetto per la nostra scelta consapevole e per il momento difficile che la nostra famiglia tutta sta attraversando”.

A conclusione di “queste dolorose righe”, come loro stessi le hanno definite, la coppia ha deciso di soffermarsi su un punto importante che, inevitabilmente, ha provocato un certo chiacchiericcio tra i fan più accaniti: la fine dell’amore corrisponde a quella di ClioMakeUp, realtà che ha accompagnato un’intera generazione a suon di tutorial e che entrambi hanno contribuito a creare e far crescere in oltre vent’anni?

Il brand è salvo: “Ci è stata concessa la grazia di avere generato molto con la creatività e con l’intesa che hanno da sempre alimentato la nostra relazione: continuerà, pertanto, il nostro sodalizio artistico in ClioMakeUp, realtà della quale siamo co-fondatori, e per la quale cercheremo di continuare a lavorare con il sorriso“.